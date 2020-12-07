Добро пожаловать в Санкт-Петербург ― город, открывающий маршруты в Россию!

Все, кто впервые приезжает в Санкт-Петербург, могут оказаться совершенно не готовы к его величию и великолепию. Культурная столица России и самый северный мегаполис в мире, словно жемчужина, уютно расположился в устье Невы, которая течет на запад и впадает в Балтийское море. Возможно, вы уже слышали, что Санкт-Петербург сыграл важную роль в истории Российской империи и революционного движения, но знаете ли вы, что этот город еще называют «окном» из России в Европу и весь мир? Введение единой электронной визы для въезда в Россию в январе 2021 года позволит туристам поближе познакомиться с этим удивительным городом.

Благодаря своему выигрышному расположению, Санкт-Петербург является не только уникальным туристическим направлением, но и отправной точкой для знакомства со всей Россией, ведь высокоскоростные поезда «Сапсан» доставят пассажиров в Москву всего за несколько часов. Добавьте к этому морской порт и международный аэропорт, обеспечивающие удобное сообщение со всеми странами мира, а также введение электронной визы и вы легко поймете, что Санкт-Петербург идеально подходит для делового туризма. Санкт-Петербург ― это популярное место организации встреч, конференций и выставок, а Конгрессно-выставочное бюро города гарантирует успешное проведение всех ваших мероприятий.

Остановитесь в одном из неповторимых отелей города, поужинайте в его прекрасных ресторанах и посетите мероприятия мирового класса, которые проводятся здесь круглый год. Зимой все желающие могут прикоснуться к рождественской сказке на Фестивале огня. Весной, в последнюю неделю перед Великим постом, ― принять участие в праздновании Масленицы, во время которой принято печь блины и сжигать соломенное чучело. Летом гостей города ждут праздник «Алые паруса» и фестиваль «Белые ночи», а осенью ― потрясающие инсталляции на ежегодном фестивале света.

Казанский собор

Санкт-Петербург является не только ведущим культурным направлением, где в любое время года гостей ожидают самые разнообразные мероприятия, но и центром морского, медицинского и экологического туризма, предлагающим всем желающим великолепную возможность отдохнуть на лоне природы. Обязательно посетите роскошный Петергофский дворец с его потрясающими садами и фонтанами, найдите время на то, чтобы посмотреть легендарные форты Кронштадта, строительство которых началось при Петре Великом на острове Котлин, отделяющим Невскую губу от Финского залива.

Самым знаменитым памятником архитектуры Санкт-Петербурга является не имеющий себе равных Зимний дворец, в котором находится музейный комплекс Государственный Эрмитаж. В нем представлено более трех миллионов выдающихся произведений искусств. Вам потребуется более девяти лет, чтобы посмотреть их все, но даже за одно посещение вы сможете насладиться шедеврами в галереях старых мастеров, работами Пикассо, Кандинского и Матисса. Любители современного искусства приглашаются в музей стрит-арта, который расположен в здании бывшего завода слоистых пластиков в восточной части города.

Порт Севкабель

Однако можно без преувеличения сказать, что город Пушкина и Чайковского уже сам по себе является произведением искусства. Пройдитесь вдоль каналов, в водной глади которых отражаются фасады величественных зданий, созданных итальянскими архитекторами, и получите истинное наслаждение от прогулки по Невскому проспекту ― главной парадной магистрали города, заканчивающейся у Александро-Невской лавры. Среди основных достопримечательностей здесь можно назвать Строгановский дворец, построенный в 1750-х годах по проекту Бартоломео Растрелли, который выделяется своим изысканным фасадом нежно-розового цвета, Казанский собор ― шедевр позднего классицизма, Дом книги ― образец стиля ар-нуво, роскошный Елисеевский магазин, на прилавках которого выставлены всевозможные деликатесы, и многие другие архитектурные памятники ушедших эпох.

В то же самое время город идёт в ногу со временем. Санкт-Петербург стал первым городом в России, который присоединился к международной программе по обеспечению безопасного туризма Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC). Для туристов это дает гарантию того, что услуги, предоставляемые туристическими организациями, отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам безопасности. Знак Safe Travels SPb поможет вам чувствовать себя уверенно и безопасно во время вашей поездки.

Лахта-центр

При этом туристическая география Санкт-Петербурга формируется и с учетом интересов любителей современных трендов. Например, на Васильевском острове, который соединен с остальной частью города разводными мостами, и где расположено здание бывшей биржи, находится музей современного искусства «Эрарта». В музее не только представлена крупнейшая коллекция произведений современного искусства России, но и расположен великолепный ресторан, в котором готовят самые вкусные десерты в городе. И если речь зашла о гастрономических заведениях, то всего небольшая прогулка отделяет музей «Эрарта» от «Севкабель Порта» ― креативного гастрономического кластера с ресторанами и кафе, расположенными в отреставрированном здании бывшего кабельного завода с видом на Финский залив. Прогуляйтесь по набережной со стаканчиком ароматного кофе и кусочком настоящей итальянской пиццы, любуясь потрясающими видами. Также центром притяжения всех гурманов может стать и Василеостровский рынок. А любителей панорамных видов приглашаем посетить «Лахта-центр» ― самый высокий небоскреб в Европе, высота которого составляет 472 метра, и полюбоваться с обзорной площадки на город, утопающий в лучах закатного солнца.

Каждую ночь, когда для прохода судов по Неве разводят мосты, вы снова убеждаетесь, что, несмотря на свое историческое прошлое, Санкт-Петербург остается городом, живущим в современном ритме. Даже поездка всего на два-три дня вызовет у вас массу эмоций. Все, кто приедет в этот город, увидят, что Санкт-Петербург ― это не только культурная столица России и уникальный образец умелого городского планирования, но и место, где царит особая атмосфера, и откуда берут начало самые незабываемые путешествия.