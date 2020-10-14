Узбекистан с оптимизмом смотрит на развитие торговых отношений с Афганистаном

Выступая 23 сентября с речью на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (из-за пандемии COVID-19 все мероприятия были организованы в формате видеоконференции), Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев был оптимистично настроен в отношении развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана со своим южным соседом ― Афганистаном. Одним из наиболее ярких проявлений нового внешнеполитического курса Узбекистана после победы Шавката Мирзиёева на выборах 2016 г. стало радикальное переформатирование отношений с соседними странами, в том числе и с Афганистаном. И действительно, говоря о продолжающихся демократических преобразованиях и экономической модернизации, Президент Мирзиёев отметил, что «за последние четыре года объем взаимной торговли Узбекистана с соседними государствами вырос почти в пять раз». Руководство Узбекистана внедрило новый подход, направленный на социально-экономическое развитие Афганистана и расширение транспортных коридоров. Подтверждением этого служат слова Президента о том, что «мы приступили к реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индийского океана».

Помимо этого, Шавкат Мирзиёев предложил создать Региональный центр развития транспортно-коммуникационных взаимосвязей под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы «обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры». Взять, к примеру, Афганистан ― государство с многовековой историей, перспективы экономического развития которого выглядят сегодня как никогда оптимистично. Не вызывает сомнений тот факт, что Афганистан и Центральная Азия всегда оказывали взаимное влияние на внутреннее развитие друг на друга. «Мы воспринимаем Афганистан как неотъемлемую часть Центральной Азии», ― сказал Шавкат Мирзиёев. И хотя есть еще много факторов, не способствующих ослаблению внутреннего напряжения и прекращению внутриафганской конфронтации, сегодня появился повод для сдержанного оптимизма, поскольку все стороны возлагают надежды на ускорение процессов рыночной интеграции, которые со временем создадут благоприятные условия для расширения экономических возможностей и установления прочных торговых связей между Кабулом и Ташкентом.

Транспортные коммуникации имеют ключевое значение

Неудивительно, что Узбекистан играет важную роль в социально-экономическом возрождении Афганистана, ведь эти страны имеют общую границу протяженностью 144 км и прочные исторические связи, уходящие корнями в глубь веков, включая причастность к Великому Шелковому Пути. Сегодня проекты по строительству железных дорог не только способствуют расширению транзитных коридоров, но и содействуют развитию торговли, открывая большие перспективы для всех участвующих сторон. Железная дорога из Мазари-Шарифа поможет Афганистану установить экономические связи с портом Чехбехар в Иране ― воротами в Центральную Азию, а также с важными морскими портами Индийского океана, в том числе с портом Карачи в Пакистане. Выгодное географическое положение Узбекистана позволяет ему не только осуществлять транзитные перевозки грузов из Китая, но и экспортировать собственные товары в Афганистан. В будущем поток грузов по этому «сухопутному мосту» может значительно возрасти. Развитие инфраструктуры Афганистана будет способствовать увеличению объема транзитных перевозок и послужит катализатором экономического роста региона. В то же время Узбекистан, благодаря активному участию в этих проектах, сможет укрепить свои позиции в качестве сильного глобального игрока, содействующего процессу позитивных преобразований и устойчивого развития.

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Инвестиции в энергетику

Развитая энергосистема с большим объемом генерирующих мощностей и значительные запасы природного газа позволили Узбекистану стать крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной Азии и инвестировать в развитие энергетического сектора Афганистана. Благодаря линии электропередач протяженностью 260 км между Сурханом и Пули-Хумри, расположенным в 230 км к северу от Кабула, более тысячи мегаватт электричества будет поступать в энергосистему Афганистана. В год эта линия электропередач будет передавать до шести миллиардов киловатт, позволив увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70%. Доступ к недорогой электроэнергии сыграет важную роль в социально-экономическом развитии Афганистана и укреплении торговых и культурных отношений между странами. Согласно заявлению представителей Национальной энергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), по завершении строительства линия электропередач «Сурхан-Пули-Хумри» «сможет обеспечить светом жителей 10 провинций страны».

Упоминание Президентом Мирзиёевым проекта «Сурхан-Пули-Хумри» на заседании Генеральной Ассамблеи ООН является свидетельством приверженности Узбекистана сотрудничеству с афганскими властями по вовлечению Афганистана в региональную экономическую интеграцию. Более того, восстановление торговых и исторических межгосударственных связей, уходящих корнями во времена правления Александра Македонского, поможет закрепить за регионом статус экономического и культурного центра на перекрестке двух мировых цивилизаций и послужит маяком надежды на лучшее будущее. Узбекистан уже выступил с инициативой в сотрудничестве с ЮНЕСКО провести в следующем году в древнем городе Хива форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций». В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Президент Мирзиёев также предложил создать при Организации Объединенных Наций новый комитет по развитию Афганистана, ведь только в тесном сотрудничестве «можно воплотить в жизнь надежды афганского народа». И когда совместные проекты будут успешно реализованы, плоды стратегического сотрудничества принесут пользу и Узбекистану, и народу Афганистана. Не зря же одна узбекская пословица гласит: «Если твой сосед процветает, процветаешь и ты».