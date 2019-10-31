Город планетарного масштаба

В январе этого года тысячи жителей итальянской Базиликаты собрались в уникальном месте, чтобы под звуки музыки, эхом отражающиеся от прилегающих туфовых скал, отпраздновать поистине историческое событие. «Ода к радости» Бетховена в исполнении сводного оркестра наполнила жизнью то, что еще несколько десятилетий назад было заброшенным карьером на окраине города.

Матера, известная своими пещерами «Сасси», возраст которых насчитывает 9000 лет, купается в лучах славы — городу присвоили титул культурной столицы Европы. Торжественное открытие праздничных мероприятий «Матера-2019» состоялось на открытой площадке концертного комплекса Cava del Sole («Карьер солнца»).

Cava занимает центральное место в истории Матеры. Карьер, разработка которого началась еще в 18 веке, хранит память о страданиях и чаяниях рабочих, занятых на добыче туфа, использовавшегося в строительстве памятников и каменных домов Матеры.

Однако в 1950-е годы, когда Матера оказалась в состоянии полного упадка, было решено переселить жителей пещер в современные кварталы и прекратить дальнейшую разработку карьера.

Чтобы возродить город, потребовались усилия всех горожан. В 80-е годы местные умельцы и творческая молодежь восстановили и вернули к жизни утраченный пещерный город. Сегодня он стал символом возрождения, городом, в котором эпоха неолита соседствует с эпохой цифровых технологий.

В преддверии мероприятий «Матера-2019» был модернизирован и комплекс Cava del Sole. Сегодня он включает в себя открытую концертную площадку, способную вместить 7000 человек, а также современный конференц-зал.

Поскольку в Матеру стекаются гости со всех уголков мира, чтобы посетить мероприятия культурной программы, проходящие здесь в течение всего 2019 г., можно с уверенностью сказать, что этот город на юге Италии приобретает по-настоящему глобальный масштаб.

©Luca Centola

Всемирная творческая мастерская

Творческие, прогрессивно мыслящие люди не только взяли в свои руки восстановление каменного города, но и сыграли важную роль в продвижении его культурного наследия. В последние несколько месяцев этого знаменательного года деятели искусства со всего мира совместно с жителями Базиликаты выступили с инициативой Matera Residencies 2019 («Резиденции в Матере-2019»).

Жители Матеры открывают двери своих домов представителям творческих профессий из других городов для уникального культурного обмена. Деятели искусства знакомятся с местными традициями и гостеприимством и,в свою очередь, обучают горожан новым навыкам, а также делятся с ними своими впечатлениями от Матеры, которые стремятся передать в своих работах.

Еще одной инициативой стала программа Gardentopia («Садовый рай»), цель которой ― вдохнуть новую жизнь в заброшенные пригородные зоны. Там, на городских окраинах, ландшафтные дизайнеры из разных стран совместно с горожанами сажают цветы и разбивают сады, делая Базиликату в прямом и переносном смысле более «зеленой».

А в рамках программы Altofest городские жители приглашают артистов со всего мира выступить в своих домах, чтобы воочию насладиться современным исполнительным искусством. С 4 ноября по 8 декабря все желающие смогут увидеть постановки на тему «Жизнь в будущем».

Что касается планов на будущее, то город Фельдкирх, претендент на звание культурной столицы Европы-2024, совместно с Матерой выступил инициатором программы резидентуры Pulverturm Artist Residency Project.

Ее целью является создание творческой сети, в которую войдут деятели искусства из двух регионов и благодаря которой представители творческих профессий Матеры и Базиликаты, начиная с 2020 г., смогут пройти стажировку в этом австрийском городе. Мероприятия рассчитаны на несколько лет и каждый год будут посвящены новой теме. Темой первого года будет фигуративное искусство.

Недели Плотеры. Пловдив и Матера объединяют усилия в стремлении к открытому будущему

Тем временем действующие обладатели титула европейской культурной столицы ― Матера и Пловдив — завершают этот потрясающий год совместными проектами, призванными сблизить итальянский и болгарский города, находящиеся на расстоянии 1000 км друг от друга.

В числе таких проектов — содействие обмену творческим опытом. European Eyes on Japan («Япония глазами европейцев») ― программа, рассчитанная на десять лет, в рамках которой европейские фотографы смогут посетить Японию, чтобы запечатлеть повседневную жизнь простых людей, в том числе тех, кто живет в сельской местности или в неблагополучных районах. Фотографии можно увидеть в различных изданиях, а также на выставках в Японии и в обеих столицах европейской культуры.

В этом году выбор пал на фотографов Алессию Ролло из Матеры и Владимира Пекова из Пловдива. Выставка их работ состоялась этим летом в Матере, в церкви Санта-Мария-де-Арменис, и проходит опять с 21 октября по 27 ноябре в Пловдиве, а в 2020 г. с ними могут познакомится и жители Японии.

Теме забытых богом кварталов также посвящен и фестиваль Fusion Urban Games Festival (фестиваль урбанистических игр), который пройдет с 31 октября по 10 ноября.

Гостей и жителей города приглашают выйти на улицы, в парки, заглянуть в заброшенные места и спуститься в захватывающие дух катакомбы Матеры и Пловдива, чтобы принять участие в играх, призванных помочь им глубже понять свое отношение к урбанизации и технологиям; они также смогут узнать, что значит жить на периферии в эру мобильности.

©Luca Centola

Возвращение к началу

Последним мероприятием культурной программы «Матера-2019» станет фестиваль открытой культуры, который пройдет на различных городских площадках с 7 по 20 декабря. В последний день фестиваля состоится официальная церемония закрытия.

Ожидается, что в нем примут участие ведущие деятели искусства, эксперты в области технологий, музыки, дизайна, литературы, театра и кинематографа.

Церемония закрытия пройдет там же, где все начиналось, там, где сталь соседствует с камнем ― в Cava del Sole. Спроецированные на стены изображения напомнят зрителям о самых ярких моментах из жизни города за последние 12 месяцев, и все это ― в сопровождении музыки, которую исполнят музыканты из Италии и других стран Европы. Красочное шоу будет транслироваться в прямом эфире.

Но оглянуться в прошлое ― это еще и повод задуматься о будущем. Матера завоевала свое право считаться одним из ведущих культурных туристических направлений мира во многом благодаря инициативам с участием представителей творческих профессий и местных жителей, которые хотят, чтобы их город стал по-настоящему глобальным.

Паоло Верри, директор фонда «Матера-Базиликата ― 2019» настаивает на том, что к местным жителям необходимо отнести и мигрантов из стран Средиземноморья и других регионов мира. Его слова звучат в унисон с чувствами, которые, вероятно, испытывали европейские эксперты, когда приняли решение присвоить городу статус столицы европейской культуры-2019. «Матера была объявлена столицей гостеприимства еще до того, как ей присвоили статус культурной столицы Европы».

Одним из самых торжественных моментов церемонии инаугурации новой культурной столицы было исполнение гимна Европы. Не менее яркой обещает быть и церемония закрытия, которая состоится 20 декабря. Ее кульминацией станет демонстрация процесса перехода от аналогового звука к цифровому. Как и Матера, любое сообщество может расти и развиваться, если его участники соберутся вместе, чтобы посмотреть на свои традиции и культуру сквозь призму современности.

Фестиваль открытой культуры «Матера-2019» ― Основные события

• Рождение стартапа: обзор новых проектов/бизнес-инициатив 2019 года.

• «Матера-3019»: мультимедийная игра, в которой подростки из Италии и других европейский стран создают мир будущего.

• Погружение в цифровой мир: образовательные мероприятия, организованные в сотрудничестве с ведущими экспертами в области коммуникаций и цифровых технологий.

• Передача эстафеты культурным столицам Европы-2020: Голуэю (Ирландия) и Риеке (Хорватия).