Фестиваль Materadio в прямом эфире

В рамках программы мероприятий в итальянском городе Матера, объявленном Европейской культурной столицей, в период с 11 по 15 сентября состоялась трехдневная прямая трансляция государственной радиостанции Rai Radio 3.

Девятый по счету фестиваль Materadio проходил не только на исторических площадях в центре города, но и на новой площадке в Cava del Sole, — гигантском карьере в толще известкового туфа на въезде в Матеру.

На фоне этих уникальных декораций ведущие канала представили почетных гостей, выступающих и музыкантов, которые приняли участие в серии мероприятий, транслировавшихся в прямом эфире по всей стране.

Мероприятия, объединенные темой «Юг», были посвящены традициям, культуре и меняющемуся облику регионов юга. Гостям было предложено выйти за рамки национальных границ и повторить маршруты, которыми следуют люди, объединенные надеждой на лучшее будущее.

Активист и профсоюзный деятель Абубакар Сумахоро – один из многих почетных гостей, принимавших участие в этих мероприятиях, – вместе с писателем и активистом Гоффредо Фофи попытался понять, почему Средиземноморский регион стал местом нестабильности, где беженцам слишком часто отказывают в столь необходимом им крове.

К этой теме обращена и театральная постановка «629. Люди в клетках», рассказавшая о 629 беженцах на борту судна Аквариус, которым в июне 2018 г. было отказано в предоставлении убежища.

На концерте «Разум и чувство», прошедшем в необычной обстановке музея Essenza Lucano и посвященном истории создания знаменитого ликера Amaro Lucano, свои произведения, передающие настроение и чувства жителей юга, представила певица и композитор Тереза де Сио.

Яркими музыкальными событиями фестиваля также стали Concerto Italiano, часовой концерт старинной музыки для флейты, скрипки, виолончели и клавесина, и два «Урока музыки», на которых публика оказалась свидетелем вдохновенного диалога между музыкантами разных поколений. Первый урок был посвящен музыке Моцарта и Гайдна, а второй – Бетховена и Брамса.

В рамках серии культурных мероприятий под названием ‘Filo Rosso’ («Красная нить»), организованных радиостанцией Radio 3, зрители в течение трех дней знакомились с прошлым итальянского юга на примере восьми традиционных вещей – от элементов морской тематики, неразрывно связанных с историей Средиземноморья, таких как сети, компас, коралл и амфора, до предметов повседневного быта, таких как лампы и свечи.

Экспозиция I Pupi (Марионетки) была посвящена истории удивительных кукол высотой почти в человеческий рост – истории, уходящей корнями в далекое прошлое. Использование pupi в театральных представлениях в качестве рассказчиков средневековых рыцарских баллад вошло в моду в начале 19-го века и остается популярным по сей день. В 2008 г. они были занесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гидами в путешествии по миру вещей, типичных для регионов юга, стали историки Алессандро Ваноли и Амедео Фениелло в сопровождении гитариста Карло Мащилли Миглиорини. Последними в списке стояли Le Valigie (Чемоданы) – не просто аксессуары для путешествий, но неизменные спутники жизни мигрантов и беженцев, олицетворение их мечты о лучшем будущем.

Мероприятия фестиваля также включали прямую трансляцию с ‘Hollywood Party’ («Голливудской вечеринки») — постоянного шоу на радио Rai Radio 3, где приглашенные эксперты и гости говорят о кинематографе и недавних премьерах. Кино имеет особое значение для Матеры – изменениями в своей судьбе она в некоторой мере обязана неожиданному интересу к городу со стороны кинематографистов, выбирающих его в качестве места для съемок своих фильмов.

Здесь захватывает дух от многих городских зданий, вырезаны в скале на склоне глубокого ущелья, и всего несколько десятилетий назад большинство жителей Матеры проживали в пещерах, часть из которых сегодня восстановлена и реконструирована. Старинные улочки – идеальное место для съемок древних поселений, таких как Иерусалим (именно здесь Мел Гибсон снимал свои знаменитые «Страсти Христовы»).

Ян Гарбарек

А совсем недавно Матера стала местом съемок нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (премьера назначена на 2020 г.). Именно поэтому агент 007 в самых разнообразных экранных воплощениях начиная с 1953 г. стал главным героем специального выпуска «Голливудской вечеринки».

В продолжение темы сближения культур на фестивале Materadio выступили музыканты из разных стран. Особенно ярким событием стало выступление норвежского саксофониста Яна Гарбарека, к которому на сцене присоединился другой музыкант мирового уровня — индийский перкуссионист Трилок Гурту.

Ну и конечно, Матера устанавливает дружественные связи с другими городами с похожей историей. ‘Matera and Bamiyan, Twins in History’ («Матера и Бамиан. Два города — одна история») проводит параллель между судьбами двух городов, на долю которых выпали тяжелые испытания. В 2001 г. в провинции Бамиан талибы разрушили статуи Будды, возраст которых насчитывал 1500 лет. Но постепенно жизнь возвращается в провинцию, и ее археологические памятники, как и пещерные жилища Матеры «Сасси», привлекают к себе все большее внимание туристов.

Фестиваль также отдал дань уважения выдающимся личностям Италии – астронавту Саманте Кристофоретти, писателю Андреа Камиллери, велосипедисту Фаусто Коппи, и таким традициям, как пиццика — фольклорный танец, который в течение целого вечера исполнял оркестр La Notte della Taranta на площадке Cava del Sole.

Modena City Ramblers

В заключение программы днем в воскресенье, 15 сентября, на площади Piazza San Francesco состоялся грандиозный ‘Gran Finale’, на котором итальянская фолк-группа Modena City Ramblers передала символическую эстафетную палочку Европейской культурной столицы ирландскому городу Голуэйю — обладателю этого титула в 2020 г. К итальянской группе, на музыку которой оказали значительное влияние элементы кельтских традиций, присоединились на сцене ирландские фолк-музыканты Геройд О’Мурчу, Рури Лиам Мак Кон Айомер и Ребекка Ни Эйлэйф, только что закончившие выступления на фестивале традиционной ирландской музыки в Голуэе Traidphicnic.

Это лишь небольшая часть программы мероприятий, рассчитанной на целый год, которая включает в себя выставки, выступления и ток-шоу. Ожидается, что за 12 месяцев город посетят более миллиона туристов.

Чтобы в полной мере насладиться культурной программой, предлагаемой городом в этом году, достаточно приобрести паспорт «Матера-2019». За 19 € вы не только получите бесплатный доступ ко всем ее мероприятиям, но и сможете неограниченно пользоваться общественным транспортом. Если вы приехали в Матеру на короткое время, то можете приобрести однодневный паспорт, который обойдется вам в 10 €.