Задел на будущее: чемпионат мира по профессиональному мастерству

Традиционные методы обучения уже не успевают за требованиями динамично развивающихся глобальных рынков, но одно не вызывает сомнений: человеческий капитал по-прежнему остается важнейшим фактором роста мировых экономик – даже в условиях активного внедрения робототехники и искусственного интеллекта.

Именно поэтому WorldSkills – некоммерческая организация, объединяющая ведущих специалистов в области управления, образования и промышленности с целью популяризации рабочих профессий, – раз в два года проводит чемпионат по профессиональному мастерству, предоставляя возможность молодым людям со всего мира продемонстрировать свои таланты.

С 22 по 27 августа в Казани состоится 45-й чемпионат мира по стандартам WorldSkills. Он обещает стать самым представительным за всю историю его проведения. Ожидается, что мероприятия на различных площадках города посетят около 250 000 человек. Профессионалы из 63 стран и регионов мира будут соревноваться в различных областях, от инженерной и строительной до моды и социальных услуг.

В рамках подготовки к проведению чемпионата был выполнен беспрецедентный объем работ по созданию инфраструктуры, способной принять более 1300 участников, готовых продемонстрировать свое мастерство в 56 различных профессиях: от столярного дела, флористики и парикмахерского искусства до электроники, авторемонтного дела и хлебопечения.

Чемпионат пройдет в стационарных и временных павильонах международного выставочного центра «Казань-Экспо», общая площадь которых составляет 75 831 кв. м. и практически равна Красной площади в Москве.

Для чемпионата WorldSkills в Казани было закуплено 24 800 кирпичей, 1 944 питьевых стаканчика, 450 поварских колпаков, 24 838 свежих цветов, 22 дрона, два вертолета, 35 000 метров электрического кабеля и многое другое.

История движения WorldSkills

Движение WorldSkills было основано сразу после Второй мировой войны с целью помочь молодым людям приобрести профессиональные навыки, необходимые для восстановления разрушенной войной экономики. Международная организация профессионально-технического обучения, которая затем была переименована в WorldSkills, провела свой первый чемпионат в 1950 г. в Мадриде (Испания). В 2020 г. организация WorldSkills отметит 70-летие своей деятельности по организации соревнований по профессиональному мастерству для молодых людей со всего мира.

Спустя десятилетия и в абсолютно других условиях цели организации актуальны, как никогда.

«Наш мир стремительно меняется, появляются новые технологии, возрастает темп жизни, - сказала Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. - Новые реалии требуют от нас постоянной трансформации и вынуждают каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста. Мы должны на несколько шагов опережать вызовы, с которыми все мы сталкиваемся на рынке труда».

Российская Федерация — страна-хозяйка чемпионата WorldSkills-2019

По итогам голосования на Генеральной Ассамблее WorldSkills в Сан-Паулу (Бразилия) в 2015 г. проведение чемпионата в 2019 году было решено доверить России. Страна впервые становится хозяйкой этого мероприятия.

«Я рад, что в этом году именно Российская Федерация примет у себя Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. – сказал Саймон Бартли, Президент WorldSkills International. - Должен признать, Россия является одним из лидеров движения.”

Россия, которую представят 63 конкурсанта из 25 регионов, не только принимает активное участие в чемпионате, но и успешно внедряет в свою систему образования опыт, приобретенный на прошлых соревнованиях. Более половины (59%) выпускников российских школ поступают в профессионально-технические образовательные учреждения, что на 19% больше, чем пять лет назад.

Россия внедрила стандарты WorldSkills в программу профессионального образования, а также в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате «демонстрационного экзамена», который уже сдали 90 000 студентов. Эти стандарты используются и в программах повышения квалификации мастеров производственного обучения, по которым уже прошли подготовку более 5 300 человек.

Отчасти благодаря проведению региональных соревнований и подготовке к мировому чемпионату, 943 российских колледжа получили новое оборудование, которое позволяет студентам соответствовать глобальным стандартам.

Быстрые темпы изменений в традиционных структурах промышленности и экономики не только позволили России стать идеальным претендентом на проведение и участие в чемпионате, но и дали ей возможность поделиться своим опытом со всем миром.

«Уровень развития цифровизации в стране и темпы модернизации очевидно ориентированы на то, чтобы построить экономику будущего. – сказал Саймон Бартли. - WorldSkills и WorldSkills Russia подготовили потрясающую деловую программу. Иностранные участники конференции познакомятся с уникальными разработками российских специалистов в области развития компетенций будущего».

Проявляя инициативу

Российская Федерация также выступила с рядом инициатив по расширению рамок программы. В интервью Euronews Екатерина Лошкарева, заместитель Генерального директора по исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы», официальный делегат России в WorldSkills International, сказала, что гордость у неё вызывает юниорское движение WorldSkills Juniors, которое организует турниры для 14-16-летних юношей и девушек параллельно с соревнованиями между основными национальными командами.

«Не только молодые люди, но и школьники будут иметь возможность продемонстрировать свои навыки, востребованные в различных профессиях. – говорит она. – Конечно, в таком возрасте речь идёт не только о мастерстве, но и о возможности поэкспериментировать в различных областях, перед тем как принимать решение, в чем специализироваться в будущем.»

Для развития систем подготовки и обучения молодых людей Россия предпринимает все необходимые усилия, чтобы в будущем проводить экзамен по стандартам International Development Exam. По словам Лошкаревой, для России «речь идёт не только о соревнованиях как таковых. Наша задача – аккумулировать весь этот невероятный объём данных для внедрения мировых стандартов, которые могут быть использованы для прозрачной и беспристрастной оценки миллионов людей в процессе их подготовки и обучения.»

Еще одним новшеством этого чемпионата станет секция Future Skills, посвященная профессиям в области высокотехнологичного производства и цифровой экономики – от решений на основе технологии блокчейн до сельскохозяйственной биотехнологии.

Объединяя лидеров

Важным отличием чемпионата этого года станет конференция «Навыки, меняющие мир», где будут рассмотрены тенденции и вызовы, стоящие сегодня перед мировым сообществом, а также возможные пути решения этих проблем с использованием современных профессиональных навыков.

Представители более 60 стран уже подали заявки на участие в конференции. В состав делегаций войдут лидеры отраслей и руководители образовательных организаций, а также политики. Наряду с конференцией пройдет и саммит министров и руководителей из более 45 стран.

«Конференция и саммит станут платформой для обсуждения лидерами и соответствующими организациями наиболее актуальных проблем и подходов в эпоху возрастающей неопределённости, а также важности международной кооперации,» - сказала Екатерина Лошкарева.

Заглядывая в будущее

На прошедшем недавно чемпионате Европы по профессиональному мастерству «EuroSkills Будапешт – 2018» сборная России показала отличный результат, заняв первое место в бальном зачете. Страна также получила право на проведение европейского чемпионата в 2022 г. Он состоится в Санкт-Петербурге, и городские власти уже приступили к его подготовке.

«Мы можем использовать все уроки, полученные в Казани, для того чтобы европейский чемпионат в Санкт-Петербурге в 2022 году стал ещё более успешным и уникальным. Мы продолжим развивать такие инициативы как WorldSkills Juniors и Future Skills,” говорит Екатерина Лошкарева.

Она также отметила, что конференция и саммит теперь будут проводиться регулярно.

«Мы считаем, что WorldSkills – это не просто соревнования по профессиональному мастерству, это уникальная платформа для реальной трансформации системы развития профессиональных навыков в мире,» - подытожила Екатерина Лошкарева.