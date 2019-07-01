Лунная миссия Матеры: шоу Apollo Soundtrack

Прошло уже 50 лет со дня высадки на Луну корабля «Аполлон-11», но образы людей, медленно идущих по ее пыльной поверхности на фоне восходящей Земли, и сегодня вызывают не меньшее восхищение, чем в далеком 1969 г. Мультимедийное представление Apollo Soundtrack, которое пройдет на открытой площадке Cava del Sole в южно-итальянском городе Матера, объявленном Европейской культурной столицей-2019, воссоздает те незабываемые события.

Матера прикладывает все усилия, чтобы в этом году стать яркой звездой на европейском культурном небосклоне, и это шоу – пример того, какая интересная и захватывающая программа ожидает жителей и гостей города. Альбом Apollo Soundtrack был записан Брайаном Ино, одним из основателей жанра эмбиент, в соавторстве со своим братом Роджером и Даниэлем Лануа в 1983 г. Музыка переносит нас во времена, о которых мы знаем лишь по нечетким фотографиям и зернистой кинопленке, заставляя задуматься о значении этого свершения для всего человечества. Умиротворяющая мелодия и звуки космоса, сопровождающие показ легендарных фотографий, рассказывают не только о самих событиях 50-летней давности, но и о том факте, что покорение Луны стало символом наших стремлений и воплощением наших мечтаний.

Шоу в Матере состоится 18 июля. В этот день Роджер Ино вместе с британским ансамблем современной музыки Icebreaker, гитаристом Б. Дж. Коулом и исландской виолончелисткой Гидой Валтисдоттир из экспериментальной музыкальной группы Múm исполнит композицию Apollo Soundtrack. «Многие считают, что наука отличается от художественного самовыражения, но это не так, ― сказал Джеймс Поук, один из основателей группы Icebreaker, в интервью журналистам Ansa. ― И там и там необходимы дисциплина, креативность и воображение».

Звучание гавайской гитары напоминает о том, что все, кроме одного, астронавты «Аполлона» взяли с собой в космос кассету с музыкой в стиле кантри. Именно этот факт лег в основу концепции «кантри в невесомости». Кантри-музыка привносит веселые нотки в достаточно сдержанную композицию, но даже в мягких и плавных переборах гавайской гитары нельзя не почувствовать холодное великолепие космоса.

Жители Матеры имеют непосредственное отношение к незабываемому дню 1969 г., когда Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны. Инженер Рокко Петроне, сын эмигрантов из Базиликаты, был руководителем программы NASA и давал разрешение на запуски «Аполлона». Музыкальное шоу призвано отдать дань уважения за его вклад в миссию покорения Луны.

Однако Матера, культурная столица Европы-2019, гордится не только бережным отношением к своему прошлому, но и уверенным взглядом в будущее. Центр космической геодезии им. Джузеппе Коломбо регулярно посылает лазерные лучи на Луну: они направлены на отражатели, которые установили астронавты в ходе первых миссий «Аполлон» и советской программы «Луноход». Лазеры измеряют расстояние от Земли до Луны, позволяя проверить теорию относительности и получить новые данные о поверхности Луны. Центр космической геодезии им. Джузеппе Коломбо в Матере, основанный в 1983 г. Итальянским космическим агентством, делает также и снимки Земли из космоса, которые являются важным источником информации о растительном покрове, загрязнении воздуха, подземных водах, таянии ледников, биоразнообразии и стихийных бедствиях.

Во время шоу Apollo Soundtrack в Cava del Sole будут продемонстрированы фотографии высадки на Луну, а также впечатляющие спутниковые снимки Земли,

сделанные аэрокосмической компанией Leonardo, спонсора этого мероприятия, с согласия Космического центра Матеры. Этот центр ― еще один флагман космической индустрии Матеры ― находится в ведении геоинформационной компании e-GEOS, которая принадлежит Telespazio (80%) и ASI (20%) и играет важную роль в получении и обработке спутниковых снимков. Они используются для мониторинга и сохранения здоровья нашей планеты и, в конечно итоге, для улучшения качества жизни людей.

Даже спустя 50 лет вид нашей планеты из космоса вызывает восхищение и вдохновение. Брайан Ино еще помнит, как смотрел по телевизору кадры высадки человека на Луну. «Я помню ощущение нереальности происходящего, когда смотрел их на маленьком черно-белом экране, а затем, подняв глаза на Луну, испытал потрясение от самой мысли о том, что там сейчас происходит, ― сказал Ино в интервью The Guardian. ― Это был один из тех странных моментов, когда время для меня остановилось, и то, что казалось фантастическим и сверхъестественным, неожиданно стало реальным». Эти летом шоу Apollo Soundtrack возрождает легенду, давая нам возможность испытать волнение и трепет тех неповторимых моментов и напоминая, что невозможное может стать возможным.