Население Матеры, европейской культурной столицы, как ключ к её процветанию

Какие чувства рождает у вас город? Такой вопрос задали жителям Матеры, когда они составляли «Атлас городских эмоций». Какие улочки Матеры хранят счастливые воспоминания о судьбоносной встрече? Найдётся ли в городе площадь, сам вид которой напоминает о горечи утраты, пусть даже и давно минувших дней? Вооружившись картой и цветными карандашами, 300 жителей Матеры, в возрасте от 10 до 80, составили свои эмоциональные карты родного города. Здесь и дорога в школу из детства, и места, где случился первый поцелуй, и улица, где жили бабушка с дедушкой, и уголки, что исчезли с лица города, но всё ещё живы в памяти.

Так много произошло в этом году в Матере — городе на юге Италии, признанном европейской культурной столицей и попавшем в центр внимания всего мира. «Атлас городских эмоций» будет доступен для публики до 31 июля по предъявлении «Паспорта Матеры-2019», который открывает посетителям доступ ко всем мероприятиям и локациям культурной столицы. Трогательное коллективное произведение искусства представлено в виде мультисенсорной инсталляции в Библиотеке, но его отголоски воплотились и в других формах: в искусстве Стефано Фаравелли и его группы художников; в хореографии танцовщицы Хайке Хенниг; в прозе Алессандро Барикко, который адаптировал часть проекта вместе с молодыми писателями из школы Холден в Турине.

Но в наибольшей степени «Атлас городских эмоций» принадлежит жителям Матеры, создавшим его. Весь этот насыщенный год местные волонтёры принимали живое участие в каждом мероприятии и продолжат это делать до окончания программы. Многие проекты придумывают и воплощают жители города, откликнувшиеся на открытый набор участников, который действует до 30 июля. На сегодня в числе идей-победительниц — студенческий проект изготовления сенсоров для замера уровня воды в реке, мастерская для детей с ограниченными возможностями, где они делают из папье-маше ангелов для плавучей платформы Мадонны делла Бруна, а также новая театральная сцена на месте заброшенной железнодорожной станции.

Если вас больше привлекает зрелищность, то её в Матере хватает: в рамках фестиваля Circus+ прошли захватывающие выступления 112 артистов, представляющих 23 международные цирковые компании. Публика, выходящая из шатров после представлений, была в восторге: «Вот это да! Ничего подобного не видел!» — говорит один из зрителей. В представлении не участвовали животные, но в остальном это была настоящая классика цирка, с канатами, трапециями, эквилибристикой, китайскими тарелочками, минибайками, хулахупами, брандспойтами и кружащимися юбками — этот список можно продолжать и продолжать. «Это было нечто необыкновенное, словно театр на цирковой арене», — восхищался один из зрителей. «Мы словно попали в мир мечты», — вторила ему другая пара. У каждого из пяти цирковых уикэндов была тема: «Единение и разлад» включали в себя шоу гимнастов, где инструменты становились одним целым с артистами, «Цирк и инновации» переосмыслили традиции этого искусства, соединяя стихийный танец и акробатику Black Blues Brothers, Mister David, The Family DEM и El Grito.

Программа европейской культурной столицы длиной в 48 недель показывает Матеру не только как географическое место, но и как самобытный мир со своими традициями и укладом жизни. Привычки местных жителей, складывающиеся десятилетиями и веками, родили культуру Матеры. Отдавая дань уважения этой живой истории, также важно повернуться лицом к её тёмной стороне: сегодня пещерные кварталы «Сасси» — это центр творчества, но долгое время их считали «архитектурой стыда» из-за крайней бедности местных обитателей. Театральное представление «Поэзия стыда» — это история искупления, которая рассказывает, что, позволив себе быть уязвимыми, мы можем преодолеть стыд и раскрыть свой человеческий потенциал. «Поэзия стыда», стремясь превратить последний в красоту, затрагивает все трудные вопросы, касающиеся и тела, и семьи, и секса, и падений, и различий, исследуя самые глубокие черты человечности через яркие танцевальные номера, в которых соединились рок и опера. Перед представлением зрителям предлагается записать, чего они стыдятся, и сохранить записку, тем самым добавляя ещё одно измерение к происходящему на сцене и стирая границы между личными и коллективными корнями стыда.

Больше всего на свете Матера и её жители хотят дарить тепло и гостеприимство. «Матера рада Европе», — говорит усталый, но счастливый волонтёр перед окончанием церемонии открытия. Те, кто не успел побывать в Матере с начала года Европейской культурной столицы, всё ещё могут почувствовать часть её энергии, посетив город позднее: «Атлас городских эмоций» был сохранен как живое звено между городом и чувствами его жителей в виде карманной «Материнской карты». А значит, гости Матеры, которые захотят познакомиться с городом, смогут сделать это не только лично, но и разделив эти маршруты с людьми, благодаря которым город стал таким, каким мы его знаем сейчас.