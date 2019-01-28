Ренессанс европейской столицы культуры в XXI-м веке

Юг Италии. В ясный зимний день местные жители собрались на городской площади под стенами монастыря XIII-го века, чтобы возвести новое, опережающее время архитектурное сооружение. Понадобились усилия всего городка для установления здания, окрашенного в земляные тона, хотя конструкция изготовлена из картона.

Люди собственными руками выстроили из картонных кирпичей ступенчатую конструкцию по проекту художника Оливье Гроссетета. Это свидетельство приверженности жителей культурным ценностям, которые лежат в основе возрождения Матеры – европейской столицы 2019 года.

Возведение картонного монумента стало частью праздничной программы 2018 года, предшествующей фестивалю «Матера 2019». Это продолжение ежегодной традиции строительства платформы из папье-маше в честь праздника святой покровительницы города – Мадонны делла Бруна.

В течение предстоящего года в этом городе, история которого началась во времена неолита и продолжается в наш цифровой век, пройдут выставки и мероприятия, призванные представить миру культуру инновационного возрождения Матеры.

Жители города примут участие в постановке «Чистилище», посвященной Данте Алигьери и его «Божественной комедии», написанной в XIV-м веке.

© Battilomo/Centola/Danzi/Polici

Около 200 местных жителей будут участвовать в программе «Жить оперой» (Living the Opera), в рамках которой при содействии самого старого в Европе действующего оперного театра, неаполитанского «Сан-Карло», под открытым небом будет поставлена опера Пьетро Масканьи «Сельская честь».

«Каменный город» каменного века

Матера расположен у каблука итальянского «сапожка» – в провинции Базиликата. Город, прежде всего, известен своими «Cасси» – уникальными каменными домами, расположенными на крутом склоне, их история насчитывает 9000 лет. В 1993 году этот поражающий воображение ландшафт помог городу занять место в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль «Матера 2019» откроется выставкой Ars Excavandi (Мир из камня), посвященной каменному искусству, архитектуре и археологии города. Выставка позволит посетителям отправиться в захватывающее путешествие из палеолита в XXI-й век по различным достопримечательностям Матеры, включая катакомбы подземного города, а также знакомство с удивительными каменными экосистемами различных континентов.

Инсталляция «Стратиграфия – обсерватория антропоцена» исследует новую геологическую эру, наступившую после голоцена, и наблюдает за изменениями ресурсов планеты и человеческой деятельностью. Кроме того, инсталляция позволяет изнутри взглянуть на ранние поселения Матеры – одного из самых старых на Земле городов с непрерывным заселением. Переносясь в будущее, инсталляция также знакомит с наукой наблюдения за планетой.

Благодаря древним кварталам «Cасси», Матера получила неофициальное название –

«Bторой Вифлеем», что, безусловно, не прошло мимо внимания кинематографистов, снимающих исторические картины. Здесь проходили съемки фильма «Страсти Христовы» и римейка «Бен-Гур» 2016 года с участием Моргана Фримана.

История двух ренессансов

Флоренция, Рим, Милан и Венеция. Эти города стали синонимами итальянского Bозрождения. Тем не менее, картины, скульптуры, книги, гобелены, карты и другие старинные сокровища из других регионов юга Европы предлагают альтернативный взгляд на этот период.

© Battilomo/Centola/Danzi/Polici

180 экспонатов выставки «Ренессанс – вид с юга» проливают свет на эту наиболее динамичную эпоху западной цивилизации с точки зрения расположенной на юге Италии Матеры и других средиземноморских городов в XV-м и XVI-м веках.

Несмотря на богатое собрание произведений искусства от византийских фресок до статуй XVII-го века, к 1950-м годам Матера пришла в упадок. Тогдашний премьер-министр Италии решил переселить жителей города, примерно 16 тысяч человек, в современные дома, оставив город-призрак из известкового камня в ожидании новых хозяев.

Однако дух Bозрождения не погиб в течение десятилетий. В 1980-х годах правительство начало предлагать субсидии на реставрацию Матеры. В город приехали молодые предприимчивые итальянцы. Местные ремесленники сделали пещерный город своим и открыли мастерские под сводами пещер. Некоторые из них возродили древнее искусство изготовления «куку» – глиняных свистулек в форме петушка.

Так начался современный итальянский Ренессанс, во многом ставший возможным благодаря энергии местных жителей. Их успех сегодня можно воочию наблюдать во всём – от пещер, преобразованных в бутик-отели, до бизнес-инкубаторов, музеев, галерей и современных жилищ.

В программe «Древнее будущее» фестиваля «Матера 2019»

• Cosmic Jives/ The Apollo Soundtrack (Космические танцы / саундтрек «Аполлон») – легенда электронной музыки Брайан Ино выступит с оркестровкой своих визуальных и музыкальных тем из альбома «Apollo», посвященного 50-летию посадки на Луну космического аппарата «Аполлон-11».

• Poetry of Primes (Поэзия простых чисел) – выставка, семинары и конференции, посвященные волшебству математики от Пифагора до Галилея и произведений М.К. Эшера.

• Lumen | Social Light (Люмен | Свет общества) – 15 световых элементов приятно удивят посетителей на нескольких площадках Матеры, а несколько семинаров предложат создать городское освещение собственными руками.

Создание всемирной деревни

Главные проекты фестиваля «Матера 2019» придают новое дыхание этому инновационному, развивающемуся городу и его жителям. Проект I-DEA (И-ДЕЯ) объединит разнообразные арт-шоу, проводимые под кураторством итальянских и международных творческих специалистов, посвященные культурному, творческому и антропологическому наследию региона Базиликата. Кроме того, выселение из «Сасси» в 1950-х годах будет увековеченo в специальной постановке, созданной из историй, рассказанных местными жителями.

© Open Design School - Matera 2019

Еще один важный проект, Открытая школа дизайна, станет творческой лабораторией, в которой местные жители и иностранные участники смогут обмениваться идеями в области искусства, науки и техники, которые затем будут использованы в проектировании, подготовке и проведении фестиваля «Матера 2019».

© Open Design School - Matera 2019

Посетители также смогут влиться в город в качестве «темпонавтов» – почетных исследователей программы мероприятий. Любознательные и любопытные путешественники смогут это сделать, если приобретут, в знак временного принятия гражданства, паспорт «Матера 2019», предоставляющий доступ на все постановки, мероприятия и выставки в течение 365 дней.

19 января 2019 года универсальный язык музыки объединит местных и международных посетителей на Церемонии открытия Матеры в качестве европейской культурной столицы. В церемонии примут участие исполнители из Италии и других стран.

В переулках, на главных улицах и площадях города будет звучать музыка марширующих оркестров со всего региона Базиликата и из городов, которые выступали европейскими столицами культуры в прошлом.

Но, возможно, подлинным отражением духа фестиваля «Матера 2019» – культурного гражданства и обращения к гражданам мира – станет программа следующего дня.

20 января местные оркестры объединятся со своими партнерами из других стран на историческом совместном концерте, который пройдет на городских площадях по всей провинции Базиликата, создавая воодушевляющую атмосферу всемирной деревни.

Узнайте о других событиях, которые состоятся в Матере в 2019 г.

Фестиваль «Матера 2019» насыщен возможностями для сотрудничества и совместного празднования богатой культуры этого города…

• Ka art (Ка-арт) – серия экскурсов в сферу воображения и историй: от диалогов писателей и художников до гибридных перформансов за ужином вместе с местными жителями.

• Rivelation Revelation Rid (Ривелейшн-откровение-рид) – присоединяйтесь к семинару, который проведут преподаватели, и внесите свой вклад в мероприятие по повышению осведомленности об экологических проблемах на берегу реки Гравина.

• «Атлас эмоций города» – исследование города с помощью интерактивной карты, созданной по воспоминаниям жителей Матеры.

• Волонтер 2019 – станьте неотъемлемой частью фестиваля «Матера 2019», став волонтером на праздничных мероприятиях.