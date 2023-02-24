Киевские региональные власти покрыли четыре работы британского уличного художника Бэнкси защитным стеклом и выставили охрану, чтобы предотвратить будущие грабежи после того, как в декабре прошлого года несколько человек попытались украсть одну из них.

Уникальные работы загадочного уличного художника появились на улицах украинских городов в прошлом ноябре.

"Мы считаем, что это вновь открытое культурно-историческое наследие, и именно так мы его воспринимаем", - сказал заместитель главы Киевской областной военной администрации Олег Торкунов.

Местные власти планируют сохранить все произведения искусства на своих местах, а в будущем планируют провести реконструкцию вокруг них.

Они охраняются, а в наиболее "уязвимых" местах снабжены датчиками и камерами наблюдения на случай кражи.

"Пусть это останется здесь", - сказал житель Горенки Владимир Будниченко.

"Не скоро этот дом будет восстановлен. Нам никто ничего не говорит о том, будут ли с ним что-то делать. Так что пусть оно (произведение искусства) там стоит", - добавил он.