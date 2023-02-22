В Вене во вторник сотни людей провели акцию "Море огней", организованную организацией "Каритас". Светящееся сердце из 5 000 свечей призвано дать украинским детям надежду и тепло, а также вспомнить о тех, кто погиб во время войны.

Но море огней - это и знак благодарности тем, кто продолжает проявлять солидарность с украинскими беженцами как в Австрии, так и на месте.

На сегодняшний день в Австрии зарегистрировано около 92 000 украинцев, большинство беженцев - женщины и дети. Во всей Австрии насчитывается почти 18 000 детей из Украины.