Тысячи людей съезжаются на Шетландские острова на севере Шотландии, чтобы принять участие в фестивале Up Helly Aa ("Апхеллио") — "Отправление в Вальхаллу". Это крупнейший в Европе праздник огня. Он проводится впервые после "коронавирусного" перерыва.

Праздник посвящён богатому культурному наследию, которое в этом регионе оставили скандинавские воины. Его проводят уже более 140 лет. Жители города Леруик наряжаются в викингов, поют и танцуют. Но самое главное событие — сожжение 10-метровой копии драккара, корабля викингов. Это копия погребальной церемонии вождей и воинов.

В этом году, впервые за историю праздника, в шествии викингов принимают участие женщины и девушки. До сих пор лишь мужчины могли играть роль викингов в ходе празднований, а роль женщин по традиции ограничивалась хозяйственными функциями, такими как разлив напитков и организацией мероприятий для многочисленных посетителей.

Но в прошлом году оргкомитет решил снять запрет, чтобы "оживить" мероприятие после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией Коронавируса.