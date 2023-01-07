В украинском городе Константиновка Донецкой области десятки верующих в пятницу посетили богослужение, посвященное Рождеству, которое православные христиане отмечают 7 января. Служба прошла в условиях тревожного затишья. Ранее Россия объявила о прекращении огня в связи с Рождеством: эксперты сказали, что это, скорее всего, информационная операция, призванная нанести ущерб репутации Украины. Украинские и западные официальные лица назвали заявление России лицемерным.

Один из присутствовавших на службе (он представился Владимиром) сказал, что Константиновка постоянно подвергается нападениям. "Поэтому мы молимся за мир, за прекращение кровопролития", — добавил мужчина.

Готовились к Рождеству и в Святогорской Лавре, подвергшейся обстрелу с началом полномасштабной войны и более трех месяцев находившейся под российской оккупацией. За это время монастырь стал приютом для сотен людей.