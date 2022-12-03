В южном перуанском городе Уанта не утихают уличные протесты после того, как местные СМИ сообщили об освобождении из-под стражи подозреваемых в убийстве 18-летнего Даниэля Киспе.

Тело юноши было найдено несколько дней назад. По сообщению агентства EFE, полиция задержала и допросила двух несовершеннолетних, предположительно одноклассников жертвы. Впоследствии подростков отпустили.

Демонстранты подожгли здание суда и прокуратуры. "Мы требуем правосудия, требуем, чтобы закон работал", – заявил один из протестующих.