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Беспорядки на юге Перу из-за убийства 18-летнего юноши.
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Перу: беспорядки из-за убийства юноши

В южном перуанском городе Уанта не утихают уличные протесты после того, как местные СМИ сообщили об освобождении из-под стражи подозреваемых в убийстве 18-летнего Даниэля Киспе. 

Тело юноши было найдено несколько дней назад. По сообщению агентства EFE, полиция задержала и допросила двух несовершеннолетних, предположительно одноклассников жертвы. Впоследствии подростков отпустили.

Демонстранты подожгли здание суда и прокуратуры. "Мы требуем правосудия, требуем, чтобы закон работал", – заявил один из протестующих.

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