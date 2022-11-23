Высокие амбиции: Европейское космическое агентство резко увеличило бюджет

Оторваться от земли на 16,9 миллиардов евро: новый бюджет Европейского космического агентства, который по итогам переговоров в Париже приняли 22 страны-участницы организации, на 17% превышает бюджет трёх последних лет.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал соглашение "большим успехом", выходящим "за рамки ожиданий". Париж берёт на себя финансирование объёмом более 3,25 млрд, взносы других стран пока неизвестны.

Средства будут, в частности, направлены на исследование космоса, наблюдение Земли, программу мониторинга климатических изменений и разработки ракет-носителей Vega-C и Ariane 6.

По словам главы организации, Йозефа Ашбахера, увеличение бюджета – несмотря на накрывшую ЕС инфляцию – позволит эффективнее противостоять конкуренции США и Китая. Для сравнения, бюджет НАСА более, чем в 4 раза превышает европейский. Только в этом году он составил около 25 миллиардов евро.

В "Большом эфемерном дворце" на Марсовом поле в Париже публике представили пять новых европейских астронавтов: француженку Софи Адено, испанца Пабло Альвареса Фернандеса, британку Розмари Куган, бельгийца Рафаэля Льежуа и швейцарца Марко Зибера, а также двенадцать резервистов, включая одного парастронавта Джона Макфолла – британского паралимпийского спринтера. Их выбрали из 22 589 кандидатов.