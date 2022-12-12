Швеция планирует запустить орбитальный спутник

Шведский космодром Esrange, расположенный сразу за полярным кругом, намерен стать первой западноевропейской площадкой, с которой будет запущен орбитальный спутник. Там полным ходом идёт строительство сборочного цеха для новой ракеты.

Esrange был построен в середине 60-х в рамках европейского космического сотрудничества, и с тех пор оттуда запустили более 600 ракет. Но все эти полёты — суборбитальные: период невесомости длится несколько минут, после чего полезная нагрузка приземляется неподалёку от стартовой площадки.

Маттиас Абрахамссон, директор по развитию бизнеса Шведской космической корпорации (SSC):

"Здесь более чем на 5 тысячах квадратных км никто не живёт. Так что мы можем без проблем запускать ракеты, которые потом упадут, не нанеся никому ущерба".

Хотя орбитальный запуск с полярного космодрома требует больших затрат, в последние десятилетия масса электроники и спутников становится всё меньше. Так что новая 30-метровая ракета будет способна вывести на орбиту несколько сотен кг полезной нагрузки.

Правда, Esrange — не единственный космодром. который борется за право отправить первый орбитальный спутник с территории Европы: над этим работают площадки на Азорских островах, в Норвегии, Шотландии и Испании.