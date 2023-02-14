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Новости Европы

ЕС добавил Россию в "черный спиок" налоговых убежищ

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 Euronews
Москва, Россия
Москва, Россия   -  Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Евросоюз включил Россию в список стран - налоговых убежищ. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе. 

В заявлении указывается, что Россия была включена в список после того, как рабочая группа проверила принятое в 2022 году законодательство на соответствие критериям налогового управления. Эксперты пришли к выводу, что Россия не выполнила обязательства по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний. 

Кроме того, указывается в документе, диалог с РФ по налоговым вопросам застопорился после российской агрессии в отношении Украины.  

Помимо России в список добавлены Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Маршалловы Острова. 

Список стран налоговых убежищ обновляется каждые шесть месяцев. В него включают те юрисдикции, которые не соблюдают стандарты ЕС с точки зрения налоговой прозрачности,  справедливости или внедрения международных стандартов для предотвращения размывания налоговой базы или перемещения прибыли.