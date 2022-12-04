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Новости культуры

"Мраморы Элгина" могут вернуться в Грецию, как минимум на время

Скульптуры в Британском музее
Скульптуры в Британском музее   -   Авторское право  Matt Dunham/Copyright 2015 The AP. All rights reserved
 Euronews

В Грецию из Британского музея могут вернуться — как минимум на время — "мраморы Элгина": это крупная коллекции древнегреческих скульптур и рельефов, снятых с Парфенона в начале XIX века.

Ранее греческие СМИ сообщили, что руководство музея и греческое правительство уже больше года ведут "секретные переговоры" по этому вопросу.

В музее не подтвердили и не опровергли факт переговоров, но заявили, что не против того, чтобы коллекция, которая больше двух веков ни разу ни покидала Лондон, была бы выставлена в Греции на условиях "сохранности и обязательного возвращения".

"Мраморы Элгина" названы по имени британского дипломата, под чьим руководством скульптуры были демонтированы с Парфенона и вывезены в 1800-х годах. В Британии утверждают, что Элгин фактически спас древнегреческое наследие от "варварского уничтожения" турками: в тот момент Акрополь был османской военной крепостью.

Правительство Османской империи не интересовалось этими произведениями древнегреческого искусства и дало официальное разрешение британцам на вывоз скульптур. Именно на этом основании Лондон почти 200 лет отказывался считать коллекцию "перемещёнными ценностями" и отказывался возвращать её Афинам. Греция же требует вернуть "мраморы" практически с момента обретения независимости.