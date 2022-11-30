Всемирное признание багета

Как в Париже, так и во всей Франции его с особой гордостью выставляют в булочных. Знаменитый французский багет в среду был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это настоящее признание традиционного продукта, который появился в начале 20-го века и сегодня занимает центральное место в повседневной жизни французов. Его употребляют на завтрак, на обед и ужин, используют для сэндвичей и просто едят вприкуску с разными блюдами. За рубежом багет стал эмблемой Франции.

Парижане с радостью восприняли новость о признании любимой теплой хрустящей палочки.

"Багет это французское наследие, французское кулинарное искусство, его нужно развивать и продвигать. И это хорошо для нас", - говорит этот парижанин.

"В национальном масштабе это действительно символ и олицетворение французской традиции - пойти утром в булочную за хлебом. Вы не можете устоять перед хорошим теплым багетом", - рассказывает эта девушка.

Ежегодно из пекарен выходит более шести миллиардов багетов. Рецепт довольно прост - на основе муки, воды, соли и дрожжей, но главный секрет - прикосновение руки мастера.

Жан-Ив Булье, пекарь:"Я думаю, что здесь есть определенные навыки, которых нет в других странах. У нас также хорошая мука. Сейчас мельники могут делать для нас очень, очень хорошую муку. В традиционный багет не добавляют никаких лишних продуктов, только муку и умение. Наши предки передали нам свои секреты производства, и мы стараемся их увековечить".

Это признание багета происходит в то время, когда пекарей-мастеров становится все меньше на фоне индустриализации. Сейчас во Франции только 35 тысяч пекарен, что на 20 тысяч меньше, чем в 1970 году.