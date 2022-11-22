"Знакомство с местными": любитель-кулинар из Швейцарии о жизни на Маврикии

Εuronews продолжает рубрику "Знакомство с местными", представляя нового героя. 65-летний швейцарский пенсионер Эуген Луи Роттен год назад переехал на остров Маврикий. Здесь он нашел не только благоприятную для жизни среду, но и все условия для совершенствования в кулинарном деле, которое называет своей страстью.

Остров, где есть все

"Летом 2019 года мы пробыли здесь, на Маврикии, около трех недель. Остров показался нам фантастическим, - вспоминает мужчина. - Однажды мы решили, а почему бы не провести там еще немного времени. В итоге мы переехали сюда год назад. Для пенсионеров здесь отличные условия, все рядом. Мы выбрали запад острова, здесь горы, море, спа, тренажёрные залы.... Для меня это очень важно, я страдаю легким артритом и лучшее лечение – это физическая активность", - рассказывает Эуген. - После обеда мы идем на пляж, это отличное место для отдыха. Все семьи из нашего района собираются на берегу, устраивают большие пикники, слушают музыку. Иногда мы спрашиваем, можно ли к ним присоединиться, чаще всего они соглашаются и приглашают нас танцевать. Это очень мило".

Эуген смело осваивает новые специи и местные продукты. Euronews

Соусы, супы и специи

"Приготовление еды - еще одно важное для меня занятие. В последние годы работы я часто испытывал стресс, готовка помогала расслабиться. На острове можно купить все, ведь здесь представлены все европейские кухни. Есть итальянские, французские и немецкие магазины. Они такого же качества, как в Швейцарии, тут есть, к примеру, настоящий итальянский или швейцарский сыр. Причем магазины - не только в столице, но и по всему острову, - рассказывает Эуген, лично закупающий продукты для семейной кухни. - Здесь представлен большой выбор местных специй, фруктов. Каждый день вы находите на рынке что-то новое, незнакомое, можете попробовать ввести этот продукт в ваши кулинарные "миксы". Мне очень нравится сочетать разные вкусы, особенно специи".

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Обратно на работу?

"Самые распространенные местные блюда - различные карри с морепродуктами, свининой или бараниной, то есть то, что я тоже люблю готовить. Я сам делаю соусы, супы. Мне нравится готовить блюдо в форме для запекания", - перечисляет мужчина. - Я расширяю свои горизонты за счет местной кухни, изобрел свои собственные швейцарско-креольские рецепты. Меня пригласили помогать на кухне в здешнем отеле на пару дней в неделю. Кто знает, может быть скоро мой отдых на пенсии закончится".