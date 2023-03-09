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Украина
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Массированный обстрел территории Украины, Россия контролирует восточную часть Бахмута

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 Euronews
ВСУ наносят удары по позициям российских войск близ Бахмута
ВСУ наносят удары по позициям российских войск близ Бахмута   -  Авторское право  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Украина подвергалась очередной массированной российской атаке. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. О взрывах сообщают в разных регионах: в том числе Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Ивано-Франковской и Львовской областях.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, при взрывах ранения получили пять человек. В связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы остались без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме.

Как сообщает Энергоатом, в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 9 марта отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Как сообщает оператор украинских АЭС, в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Россия контролирует восточный Бахмут

Дым поднимается над Бахмутом. ЧВК "Вагнер" накануне заявила, что теперь полностью контролирует восточную часть города. К такому же выводу пришли и в Институте изучения войны на основе визуальных доказательств. По их данным, Россия контролирует не менее 50% Бахмута. Украина эту информацию не комментирует и продолжает обороняться.

Ранее сообщалось, что ВСУ 7 марта завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что город может скоро перейти в руки России.

Мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном итоге пасть в ближайшие дни. И поэтому также важно подчеркнуть, что это не обязательно отражает какой-либо поворотный момент в войне
Йенс Столтенберг
генсек НАТО

Накануне Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский вручил медали военным, стоящим на защите Бахмута. Генерал отметил, что эти солдаты сражаются в "самой горячей точке военных действий".

Президент Украины твердо убежден, что если Бахмут падет, для российских войск откроется дорога к другим крупным населенным пунктам Донецкой области. Тем не менее Владимир Зеленский отметил, что оборона города не мешает ВСУ готовить контрнаступление.

Тем временем Европейский Союз рассматривает возможность выделения 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.