Беженцы, откат от демократии и новая холодная война: что ждёт Европу в будущем?

Война в Украине кардинально изменила Европу. Многие сейчас задумываются о следующем этапе: сможет ли Европа сохранить геополитическое влияние в будущем? В Брюсселе я поговорила об этом с Маргрете Вестагер, еврокомиссаром по вопросам конкуренции, Марией Пейчинович-Бурич, генеральным секретарем Совета Европы, и Светланой Тихановской, лидером белорусских демократических сил.

Три европейских лидера приняли участие в дискуссии о будущем Европы, которую организовал брюссельский аналитический центр Centre for European Policy Studies, отметивший своё 40-летие.

Изабель Маркес да Силва, Euronews: Как война в Украине изменила Европу?

Маргрете Вестагер: С самого начала вторжения Европа преображалась день ото дня, час за часом. Это вызвало острые дебаты между государствами-членами ЕС, между политическими партиями. Но мы стали быстрее вырабатывать общие решения, все готовы участвовать в этом процессе. На наших глазах меняется архитектура единой Европы.

Мария Пейчинович-Бурич: Мы осудили российскую агрессию утром 24 февраля, а через три недели исключили Российскую Федерацию из Совета Европы. Конечно, это в корне изменило то, как работает организация. Поддержка Украины стала нашим приоритетом. Но, вы знаете, эта агрессивная война также выявила и усугубила некоторые другие проблемы. После пандемии и на фоне продолжающейся войны мы наблюдаем определённый откат от принципов демократии в Европе.

Светлана Тихановская: Европа может показать зубы. Сейчас она проводит последовательную, смелую и решительную политику. И я очень надеюсь, что Европа и дальше будет оставаться такой, ведь всем нам предстоит пройти через множество испытаний. И принципиальная позиция Европы очень важна.

Euronews: Вы верите в сценарий повторения холодной войны или, по-вашему, Запад сможет восстановить отношения с Россией?

Светлана Тихановская: Эксперты, вряд ли, знают, как будет выглядеть будущее региона, какими будут отношения с Россией. Но белорусам незачем иметь дело с путинской Россией. В одном я уверена: война не закончится, пока Беларусь не добьётся свободы. Не будем забывать об этом. Пока Лукашенко при содействии Путина остаётся у власти и насилует белорусский народ, в регионе не будет безопасности и стабильности.

Euronews: Война длится уже год. Никто не знает, когда она закончится. Должна ли Европа уже сейчас думать о том, как сохранить своё геополитическое влияние в будущем?

Мария Пейчинович-Бурич: У Европы большой опыт в выстраивании многополярного мира. Это один из первых регионов, где после двух страшных войн задумались о создании многосторонних площадок, которые помогли бы обеспечить всем участникам мир и процветание. Спустя более 75 лет после Гаагского конгресса, мы должны понять, что делается хорошо, а что необходимо изменить. Но, вероятно, необходимо переосмыслить и то, как мы работаем, каковы наши приоритеты.

Euronews: Важно ли Европе обзавестись постоянным финансовым механизмом, чтобы лучше реагировать на кризисные ситуации?

Маргрете Вестагер: Чтобы добиться результатов для своих избирателей, для своих граждан, каждая из стран ЕС должна работать над европейскими финансовыми решениями. И я думаю, что мы сильно продвинулись в этом направлении. Сейчас, когда мы хотим предоставить больше помощи бизнесу со стороны государств-членов, нам нужно задуматься о создании такого европейского механизма, который позволил бы бизнесу инвестировать и расширяться в Европе. Нужен новый подход. Мы можем действовать намного быстрее и более прямолинейно, в том числе и в отношении европейского финансирования.

Euronews: Европа приняла украинцев, спасающихся от войны, многие открыли им двери своих домов. Но мы всё равно слышим разговоры об "осаждённой крепости", когда речь идёт о людях, прибывающих на континент из других регионов. Можно ли разрешить это противоречие?

Мария Пейчинович-Бурич: В Совете Европы мы сразу поняли, что наша роль – помогать советом всем тем, кто бежит от войны, делать всё, чтобы они не попали в ловушку торговцев людьми. В той уязвимой ситуации, в которой они оказались, очень легко стать жертвой преступников. А ещё нужно помогать тем, кто может столкнуться с сексуальным или другими видами насилия, от которых страдают в основном женщины и дети. К счастью, даже во время этой ужасной агрессивной войны против Украины, институты продолжают работать. Парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию, которую можно расценивать как "золотой стандарт" по борьбе с насилием в отношении женщин.

Euronews: Западная и Восточная Европа стали ближе? Укрепляется ли солидарность на континенте?

Светлана Тихановская: Вы знаете, горе обычно объединяет, боль обычно объединяет. И я вижу, что люди в странах – которые воспринимают демократию как должное – почувствовали боль белорусов, почувствовали боль украинцев, и, конечно, они проявили солидарность к нашим гражданам. С 2020 года европейцы помогали нашим политзаключенным, помогали тем, кто был вынужден бежать из Беларуси из-за репрессий. А сейчас европейцы принимают украинских беженцев у себя дома, собирают деньги на оружие. Кто бы мог подумать, что простые люди в Европе будут собирать деньги на покупку военной техники и оборудования? Они это делают, потому что понимают, что мы приняли удар на себя и защищаем их. Сейчас у каждого есть моральное обязательство приближать нашу общую победу.

Euronews: Вы видите предпосылки для усиления национализма и протекционизма в Европе и в мире, например, в Китае и США?

Маргрете Вестагер: Я думаю, что мы будем гораздо точнее определять экономические риски. Опыт научит нас анализировать ситуацию быстро и говорить прямо: "Это неверный путь", или наоборот – высказываться о пользе сотрудничества для нас и наших торговых партнёров. Мы должны сделать этот шаг, иначе будет подорвано доверие. Поэтому для нас жизненно важно научиться точно определять приоритеты нашей экономической безопасности и действовать в соответствии с ними.