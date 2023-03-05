Тунис: оппозиция требует освободить арестованных

Сотни тунисцев вышли на акцию протеста, несмотря на то, что столичные власти не дали разрешения на ее проведение.

Протестующие требуют освобождения представителей Фронта национального спасения (ФНС). В последние несколько недель были арестованы более 20 человек. Оппозиция считает эти аресты необоснованными.

Политический кризис в Тунисе, возникший в результате противостояния президента страны и парламента, продолжается с 2021 года.