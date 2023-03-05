Парламентские выборы в Эстонии: популисты выступили успешно, но расклад сил может измениться

В Эстонии в голосовании на парламентских выборах приняли участие порядка 64% зарегистрированных избирателей. Этот показатель стал рекордным.

После подсчета голосов на более чем половине избирательных участков лидирует правопопулистская Эстонская консервативная народная партия. Однако наблюдатели отмечают, что симпатизирующие этой партии избиратели, как правило, голосуют на участках. После учета голосов, поданных электронно, на первое место, скорее всего, выйдет правоцентристская Партия реформ премьер-министра Каи Каллас. Какой будет правящая коалиция неясно.

Лидеры популистов в ходе своей кампании выступали против приёма беженцев и оказания военной помощи Киеву.

По данным неправительственных исследований, ВВП страны в прошлом году сократился на 1,3%, а инфляция (одна из самых высоких в ЕС) ускорилась почти до 19%. Премьер-министр Кая Каллас утверждает, что помощь Киеву отвечает интересам ее страны.