Парламентские выборы в Эстонии: победа правящей партии

На парламентских выборах в Эстонии победила правящая Партия реформ премьер-министра Каи Каллас, набрав более 31% голосов. Она претендует на 38 мест в одномандатном Рийгикогу из 101, в нынешнем созыве у неё 34 мандата. Глава правительства заявила, что правоцентристы будут играть ведущую роль в формировании коалиции.

Нам предстоит провести крупные реформы, например, в отношении "зелёного" перехода. Мы также должны инвестировать в безопасность, ведь наш агрессивный сосед никуда не делся и не денется, нам придётся над этим работать. Кайя Каллас Премьер-министр Эстонии

Реформисты вырвались в лидеры по итогам электронного голосования. После обработки бумажных бюллетеней партия премьера уступала Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая в итоге получила 16%. Ультраправые выступают против приёма украинских беженцев и предоставления военной помощи Киеву.

У нас самая высокая инфляция в Европе, рекордное падение уровня жизни, рекордное сокращение экономики. Так что мы очень быстро движемся к ситуации полномасштабного кризиса в Эстонии, и я не думаю, что либеральные партии отдают себе в этом отчёт и способны справиться с проблемами. Мартин Хельме Лидер партии EKRE

На третьем месте – Центристская партия (15%), которая традиционно пользовалась поддержкой русскоязычного электората. В парламент проходят ещё три партии – либералы Eesti 200 (13%), социал-демократы (9%) и консерваторы Isamaa (8%).

По данным Избиркома, впервые в истории по интернету проголосовали больше избирателей, чем на участках.