Президент Анголы Жоау Лоуренсу: "Африке есть, что дать Европе"

Война в Украине, экономический потенциал Анголы и состояние отношений Cевер-Юг: президент Анголы Жоау Лоуренсу дал интервью нашему каналу в Луанде 1 марта. В предыдущие недели ангольскую столицу посетили испанский король Фелипе VI и президент Франции Эммануэль Макрон. Наш собеседник признается, что сожалеет об определенной форме патернализма со стороны европейцев.

Открытая для переговоров дверь

Нара Мадейра, Euronews: "Господин президент, начну с вопроса о войне в Украине. В Генеральной Ассамблее ООН при голосовании по большинству резолюций, направленных против России, Ангола воздерживалась. Почему?"

Жоау Лоуренсу, президент Анголы: "Резолюций было три, Ангола воздержалась по двум. Воздержание не значит неодобрение, и это следует интерпретировать именно так. По второй резолюции Ангола проголосовала "за", документ был очень конкретным, направленным в основном на осуждение аннексии четырех регионов Донбасса. Для Анголы агрессия была плоха и серьезна сама по себе, но аннексия территории соседнего государства, члена ООН, была еще хуже. Так что в тот момент у моей страны была очень четкая возможность проголосовать за предложенную резолюцию.

А вот при голосовании по последней резолюции мы воздержались. Но прежде чем сделать это, мы приняли меры предосторожности, пытаясь договориться либо о снятии, либо о смягчении одного пункта документа. Я имею в виду конкретно пункт постановляющей части, как они его называют, или P9; он касался, преследования агрессора в Международном уголовном суде. Не то, что это было невозможно! Просто мы считаем, что, планируя переговоры, всегда нужно оставлять дверь открытой. Мы полагаем, что приоритет сегодня - привести Россию за стол переговоров. Надо сделать все, что в наших силах, чтобы усадить обе стороны, особенно Россию, за стол переговоров, добиться устойчивого прекращения огня и договориться о мире не только с Украиной, но и с НАТО".

Нара Мадейра, Euronews: "Каковы, ваш взгляд, последствия этой войны в Африке?".

Африка не изолирована от остальных, мы живем в глобальном мире, с огромной взаимозависимостью между странами. Поэтому экономический, энергетический кризис, кризис безопасности, который вызвала война в Украине, влияют на все страны без исключения. На африканский континент, возможно, даже в большей степени, так как мы более уязвимы". Жоау Лоуренсу.

Жоау Лоуренсу: "Африка не изолирована от остальных, мы живем в глобальном мире, с огромной взаимозависимостью между странами. Поэтому экономический, энергетический кризис, кризис безопасности, который вызвала война в Украине, влияют на все страны без исключения. На африканский континент, возможно, даже в большей степени, так как мы более уязвимы".

Стабилизация в Африке

Нара Мадейра, Euronews: "Вы обязались внести свой вклад в стабилизацию мира на африканском континенте. В случае с Центральноафриканской Республикой вы выступали за отмену оружейного эмбарго с правительства, чтобы оно могло защищаться. Это единственный способ достичь мира?"

Жоау Лоуренсу: "Нет, конечно, не единственный. Нужно, чтобы страна соблюдала Луандскую дорожную карту. В какой-то мере она это делает, но процесс не закончен. Вот почему необходимо вести переговоры со всеми живыми силами страны, с оппозицией - по крайней мере, с той оппозицией, которая находится на территории ЦАР. Надо дать другим политическим игрокам возможность участвовать в жизни страны".

Нара Мадейра, Euronews: "Поговорим о востоке Демократической Республики Конго, где длится вызванный войной гуманитарный кризис. Какие инициативы вы предложили в Аддис-Абебе на саммите глав государств и правительств Африканского союза для разрешения ситуации?"

Жоау Лоуренсу: "Предложения там исходили не только от Анголы, но и от глав других государств. Важно подчеркнуть, что мы признали необходимость двигаться поэтапно. Первый этап заключается в том, чтобы любой ценой добиться окончательного прекращения огня, так как такие соглашения там не раз нарушались. Надо добиться нового перемирия, а затем сразу перейти ко второму этапу, а именно, к сдерживанию сил М23.

Для этого саммит признал необходимость развернуть там региональные контингенты нескольких стран - Кении, Бурунди, Южного Судана, Уганды и Танзании. Только одна из этих стран уже присутствует на месте. Я говорю о Кении, которая оплачивает содержание там своих сил.

Остальные четыре страны испытывают определенные финансовые трудности, и саммит Африканского союза, в частности, его Совет мира и безопасности, решил использовать Фонд мира и безопасности континента для покрытия этих расходов".

Нара Мадейра, Euronews: "Как вести переговоры с вооруженными группами?"

Жоау Лоуренсу: "Саммит в Аддис-Абебе попросил Анголу установить прямой контакт с лидерами M23, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня. Мы немедленно приступили к реализации поручения, и сегодня Ангола уже поддерживает контакт с руководством M23".

Курс на диверсификацию

Нара Мадейра, Euronews: "Нынешний геополитический контекст заставляет пересматривать приоритеты. ЕС в настоящее время ищет замену российского газа. Ангола представляет альтернативу?

Жоау Лоуренсу: "Да, Ангола — это альтернатива. Сегодня наша страна поставляет нефти больше, чем газа, хотя у нас и газ есть. Мы сформировали новый консорциум: несколько транснациональных корпораций, входящих в него, собираются начать более активную разведку в стране, где уже обнаружены газовые месторождения.

Газом в Анголе мало занимались из-за отсутствия профильного законодательства, у нас не было сфокусированных на газе законов, и это немного сдерживало транснациональные корпорации. Но с 2017 года ситуация изменилась, и мы думаем, что добыча природного не-ассоциированного газа в ближайшие годы будет стремительно расти. Следовательно, с этого момента Европа сможет рассчитывать на Анголу как на важного поставщика не только газа, но и зеленого водорода. Мы уже устанавливаем контакты с некоторыми европейскими странами для его производства".

Нара Мадейра, Euronews: "Ангола по-прежнему почти полностью зависит от нефти. Но одна из задач вашего правительства - диверсификация национальной экономики. Как далеко вы продвинулись в этом направлении?"

Жоау Лоуренсу: "Мы добиваемся хороших результатов, и не связанный с нефтью сектор экономики растет вполне удовлетворительными темпами. Мы собираемся и дальше идти по этому пути. Однако день, когда нефтяные доходы станут второстепенными, наступит не завтра.

Они по-прежнему остаются для нас самыми важными, но тенденция меняется. Настанет время, когда национальный ВВП будет состоять в основном из поступлений от других, не связанных с нефтью отраслей".

В Анголу - в гости и на работу

Нара Мадейра, Euronews: "Вы предлагаете развивать туризм, сельское хозяйство, рыболовство. Говоря о туризме, мы знаем, что существует так называемая "историческая диаспора". По оценкам, 12 миллионов американских граждан имеют ангольское происхождение. Как можно укрепить эту связь?"

Жоау Лоуренсу: "Мы начали устанавливать контакты с представителями африканской диаспоры в США. Они уже несколько раз приезжали в Анголу, причем не только в Луанду, они не ограничились столицей. Эти люди полны энтузиазма. Я говорю не о возвращении их в страну, а об установлении связей, разрушенных порой на протяжении веков. С нашей стороны есть интерес, мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы потомки африканцев сегодня поддерживали связи с нами, с континентом, особенно с Анголой".

Нара Мадейра, Euronews: "Легче ли сегодня предпринимателю, инвестору обосноваться в Анголе?"

Жоау Лоуренсу: "Да, намного легче. И это говорю не я. Это говорят сами инвесторы. Все пять лет, что я у власти, одной из главных наших задач оставалось создание новой, лучшей деловой среды, не такой, как раньше. Одной из характеристик этой перестройки является борьба с коррупцией. Я не могу гарантировать, что в Анголе больше нет коррупции (ведь она есть везде в мире), но я могу гарантировать, что коррупция у нас больше не остается безнаказанной".

На равных с другими

Нара Мадейра, Euronews: "На последнем саммите Африканского союза вы были вместе с премьер-министром Португалии, и Антониу Кошта отметил, что в числе самых обсуждаемых тем значилась активизация отношений между Европой и Африкой. Что в этом плане может сделать Ангола?"

Жоау Лоуренсу: "Что может сделать Ангола на этом уровне? Сказать европейцам, что мы хотим настоящих партнерских отношений, которых порой у нас нет, что мы стремимся бороться с определенным патернализмом, который все еще существует, хотим заявить, что что нам тоже есть что предложить Европе. Не только она а может предлагать нашему континенту капитал и ноу-хау. Мы тоже можем дать ей что-то очень важное, так что выгода от сотрудничества между континентами взаимна".

Нара Мадейра, Euronews: "Что могут сделать ЕС и государства-члены для развития этих отношений?"

Жоау Лоуренсу: "Европейский Союз может обсудить с нами на равных сотрудничество по линии Север-Юг, следовательно, изменить некоторые правила игры, и он в некотором смысле уже это делает. Наш континент независим, но, несмотря на это и сегодня, десятилетия спустя после окончания колонизации, глобальные отношения все еще несправедливы. Есть ряд международных установок, преобладающих в сфере торговли, сырьевого обмена, которые мы должны обсудить и пересмотреть за столом переговоров

Не зря мы, Африка в целом, хотим места в G20, хотим одного или нескольких постоянных мест в Совете Безопасности ООН. Это нужно, чтобы исправить отношения, которые до сих пор кажутся нам в какой-то степени несправедливыми".

Нара Мадейра, Euronews: "Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Анголу стратегическим партнером. В каких областях, как вы думаете?"

Жоау Лоуренсу: "В фундаментальных областях, в сфере международной безопасности, к примеру, Ангола имеет право голоса. Что касается экономики, производства продовольствия в глобальном масштабе. так вот, у нас для этого достаточно земли и воды, но не хватает средств и ноу-хау, чтобы стать страной, которая может обеспечить продуктами не просто Анголу, но и весь мир".

Ставка на зеленое

Нара Мадейра, Euronews: "Соединенные Штаты собираются инвестировать 2 миллиарда долларов в систему производства фотоэлектрической энергии. Одна из целей Анголы - развитие возобновляемой энергетики. Вы на правильном пути?"

Жоау Лоуренсу: "Мы не очень далеки от достижения поставленной цели. В настоящее время 64% энергии, производимой в Анголе, поступает не из-за загрязняющих источников, а из гидроэлектрического сектора. Развивается и фотоэлектрическое направление. В прошлом году мы открыли две большие фотоэлектрические станции в провинции Бенгела. У нас запланирован проект на востоке Анголы, есть большая программа совместно с американской компанией, которая будет производить и поставлять энергию в четыре провинции на юге страны. Наша цель - к 2026 году поднять долю энергии из экологически чистых источников с 64 до 70%".

Выбрать на месте

Нара Мадейра: "В дополнение ко всем этим экономическим преобразованиям, которые уже идут, вы обещали ли вы сформировать в стране муниципалитеты к выборам?"

Жоау Лоуренсу: "Это уже принятое решение, а не предвыборный аргумент. Мы вынесли вопрос о создании муниципалитетов сразу после начала моего первого срока. Я пришел на пост президента Анголы в 2017 году. И уже в 2018 или 2019 году, я сейчас не слишком уверен, на заседании Совета Республики по нашей, моей, инициативе мы говорили о возможности проведения местных выборов. Но это - не быстрый путь.

В Анголе никогда не было местных выборов, они состоятся впервые. Когда именно? Я не знаю, но знаю, что будут обязательно. Для проведения голосования на местах необходима юридическая поддержка. Мы уважаем демократическое верховенство закона. Все должно иметь правовую основу. Эксперты составили перечень из более чем десяти нормативных актов, касающихся властей на местах, большинство из них уже одобрены Национальным собранием, за исключением, кажется, одного основополагающего закона. Всего не хватает нескольких законов, но именно этот очень важен, он касается установления даты выборов.

У нас по этому вопросу сформированы две разные позиции. Есть те, кто считает, что первые в стране местные выборы должны пройти во всех муниципалитетах страны. А кто-то придерживается более острожных, да, именно так, не консервативных, а острожных взглядов.

Эти люди считают, что раз это новая практика, то рискованно сразу браться за все муниципалитеты, они предлагают делать это поэтапно.

Когда спор между этими политическими силами будет преодолен, а нужный закон - утвержден, то глава государства сможет создать условия для созыва местных выборов".