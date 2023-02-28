Украина готовится к контрнаступлению

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной этого года и что одна из стратегических целей Украины — разделить российскую линию фронта между Крымом и континентальной частью России.

По предварительным оценкам «Института изучения войны», российский военный потенциал на линии фронта в Запорожской области говорит о том, что у Украины есть возможность провести контрнаступление в этом стратегически важном регионе.

Освобождение таких городов, как Мелитополь или Мариуполь и, таким образом, отсекание Крыма от оккупированных Россией районов Донетчины затруднило бы Москве доставку припасов и подкреплений на полуостров.

Город Мелитополь расположен на пересечении двух важных автомагистралей и важнейшей железнодорожной ветки. Это делает его критически важным для российских поставок на юг, поэтому он может стать естественной целью украинского наступления.

Мариуполь расположен дальше от Запорожья, ближе к Донецкой области и российской границе. Министерство обороны Великобритании заявляет: с 21 февраля пророссийские официальные лица сообщили по меньшей мере о 14 взрывах в районе оккупированного Россией Мариуполя.

Среди мест инцидентов — склад боеприпасов в аэропорту, два склада горючего и металлургический завод, который Россия использует в качестве военной базы. Мариуполь находится по меньшей мере в 80 км от линии фронта.

Россия, вероятно, обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в районе, который она, вероятно, ранее оценивала как находящийся за пределами досягаемости украинских ударных средств.

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины заявляет, что одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления — поставки западной военной помощи.