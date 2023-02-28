Бузовая: эпицентр боёв за Киевскую область

«5 марта войска Российской Федерации начали обстрел домов. Нам удалось спустить почти всех, кто был в домах, в подвал. К сожалению, через десять минут начался массированный обстрел жилых домов. В этом здании погибла женщина», — рассказывает житель Бузовой Игорь Ткачук. Это село в Киевской области оказалось в центре боевых действий год назад во время наступления российских войск.

Игорь жил здесь с женой и дочерью. У него было две квартиры. Они пострадали от обстрелов:

«Уцелевших оконных блоков нет. Потолок пробит осколком снаряда, который попал в здание. Самый первый обстрел меня застал, когда я находился на крыше здания. Чтобы хоть немного корректировать нашу артиллерию, которая противостояла войскам Российской Федерации».

Незадолго до ударов Игорь сообщил украинским военным о передвижениях российских сил, которые пытались окружить Бузовую. Он показал нам крышу, с которой корректировал огонь:

«Там находилась вся российская техника, российские войска, танки, артиллерия. С этой позиции у меня был прекрасный вид на трассу. Это была одна из лучших точек наблюдения за их передвижениями, что позволяло мне на протяжении 5-6 дней корректировать наши войска».

Средства на ремонт повреждённых корпусов помогает собирать украинская организация United24. Сам Игорь в результате обстрелов был ранен. Он проходит реабилитацию. Его родственники и соседи восстанавливают село и отдают дань памяти погибшим.

«Всё это показывает, что украинцы – не злая нация, – рассуждает Игорь Ткачук. – Надежда у нас сохраняется всегда и до конца на возвращение нашей прежней счастливой жизни».