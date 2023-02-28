Ни дефицита энергии, ни отключений электричества этой зимой в Евросоюзе, которых так опасались эксперты, не произошло. Зато европейские потребители и компании столкнулись с резким увеличением счетов. Понять, откуда взялись панические настроения, сегодня непросто, по мнению профессора экономики из парижского университета Дофин, директора Центра геополитики энергетики и сырья Патриса Жоффрона.

Можно гарантировать (за исключением чрезвычайно холодного марта), что запасы газа в Европе в конце этой зимы находятся на очень высоком уровне. Так что мы, следует это подчеркнуть, хорошо подготовлены к предстоящей зиме Патрис Жоффрон директор Центра геополитики энергетики и сырья

Прошлый год принёс энергетическим компаниям рекордные прибыли: британская Centrica в 2022 году утроила результаты, крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol увеличила их на 70%, Naturgy заработала на 36 % больше, чем в предыдущем году.В общей сложности пять ведущих энергетических компаний заработали 150 млрд долларов чистой прибыли. Это никак не сказалось на ситуации европейских семей, частного и среднего бизнеса, счета которых на электричество выросли в разы.

Это ставит вопрос, скажем так, разницы между законностью и правомерностью подобных доходов в довольно непростой период европейской истории Патрис Жеффрон директор Центра геополитики энергетики и сырья

По мнению ещё одного опрошенного Euronews эксперта, цены будут оставаться высокими и в 2023 году. Причём, в случае с газом это нельзя объяснить ценой продажи в США, а, скорее, спекулятивными накрутками при перепродаже в Европе, считает Анн-Софи Корбо - научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.

Если мы покупаем по низким ценам и продаём по высоким, прибыль неизбежно взлетает до небес. Американские компании, экспортирующие сжиженный природный газ, продают его на выходе из терминала. Так что компания, заключившая контракт на этот газ, платит по цене, индексируемой по индексу потребительских цен в США. Затем эта компания может заложить любую маржу между ценой на выходе из терминалов в США и ценой при доставке энергии на европейский рынок Анн-Софи Корбо Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета

По мнению специалистов, в 2023 году возможны новые скачки, поскольку война в Украине далека от завершения. Несмотря на неопределенность, Организация стран-экспортеров нефти не ожидает падения спроса а, напротив, прогнозирует его рост.