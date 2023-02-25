В наручниках и кандалах: первые заключенные доставлены в мегатюрьму в Сальвадоре

В наручниках и в кандалах - около 2 тысяч членов преступных группировок, так называемых "марас", были доставлены в новую мегатюрьму в департаменте Сан-Висенте в Сальвадоре.

Они стали первыми заключенными этого тюремного мегакомплекса, рассчитанного на 40 тысяч человек. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов и предназначено для особо опасных преступников.

В Сальвадоре с 26 марта прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации для борьбы с разгулом преступности. За это время были задержаны более 60 тысяч человек. Стратегия властей приносит плоды - за 8 лет количество убийств в этой стране сократилось более чем в 10 раз.