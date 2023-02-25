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Франция

Макрон призвал применить "план трезвости" по отношению к воде

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Президент Франции призвал нацию экономить воду из-за засухи.
Президент Франции призвал нацию экономить воду из-за засухи.   -  Авторское право  Aurelien Morissard/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране наступил "конец изобилия воды" и призвал нацию экономить ресурс на фоне рекордной засухи. Глава государства посетил ежегодный  Сельскохозяйственный салон в Париже, где указал на необходимость, в частности, лучше собирать дождевую воду, уменьшить утечки  в водопроводных сетях и лучше распределять использование питьевой воды. 

"Нация должна делать по отношению к воде то же, что было сделано в области энергетики, подобный план трезвости. Необходимо, чтобы все мы — граждане, промышленники, службы, местные власти, фермеры — осторожно обращались с этим ресурсом, который становится дефицитным. Об этом я говорил в конце лета, наступил конец изобилия. Поэтому мы должны перейти к трезвому поведению в нашей практике", — призвал президент Республики.

Франция только что пережила очередной период засухи, длившийся более месяца, что является зимним рекордом.

Эммануэль Макрон также  предупредил, что торговое соглашение между ЕС и странами латиноамериканского континента будет "невозможным", если они не будут соблюдать те же экологические ограничения, что и европейцы.  ЕС надеется ратифицировать договор в ближайшие месяцы. В июне 2019 года между сторонами было достигнуто принципиальное соглашение, но с тех пор окончательные тексты так и не были доработаны и ратифицированы.

Торгово-экономический союз МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай.