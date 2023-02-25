Макрон призвал применить "план трезвости" по отношению к воде

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране наступил "конец изобилия воды" и призвал нацию экономить ресурс на фоне рекордной засухи. Глава государства посетил ежегодный Сельскохозяйственный салон в Париже, где указал на необходимость, в частности, лучше собирать дождевую воду, уменьшить утечки в водопроводных сетях и лучше распределять использование питьевой воды.

"Нация должна делать по отношению к воде то же, что было сделано в области энергетики, подобный план трезвости. Необходимо, чтобы все мы — граждане, промышленники, службы, местные власти, фермеры — осторожно обращались с этим ресурсом, который становится дефицитным. Об этом я говорил в конце лета, наступил конец изобилия. Поэтому мы должны перейти к трезвому поведению в нашей практике", — призвал президент Республики.

Франция только что пережила очередной период засухи, длившийся более месяца, что является зимним рекордом.

Эммануэль Макрон также предупредил, что торговое соглашение между ЕС и странами латиноамериканского континента будет "невозможным", если они не будут соблюдать те же экологические ограничения, что и европейцы. ЕС надеется ратифицировать договор в ближайшие месяцы. В июне 2019 года между сторонами было достигнуто принципиальное соглашение, но с тех пор окончательные тексты так и не были доработаны и ратифицированы.

Торгово-экономический союз МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай.