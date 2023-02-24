Разрушительное воздействие войны на женщин и девочек

Спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) предупреждает о продолжающемся разрушительном воздействии войны на женщин и девочек.

Почти треть населения Украины - около 14 миллионов человек - были вынуждены покинуть свои дома. В ООН подчеркивают, что кризис беженцев - это в подавляющем большинстве случаев миграция женщин и детей.

10 миллионов человек в Украине подвергаются риску или уже страдают от острого стресса, тревоги, депрессии и посттравматического стресса.

Жительница Бучи в Киевской области Олеся рассказывает о том, что пришлось пережить во время оккупации российскими войсками:

Один их наших соседей был убит на наших глазах. Он вышел, чтобы найти воду. У него остался маленький ребенк. После этого мы на улице не выходили вообще. Они похитили жену другого соседа. Её судьба до сих пор неизвестна. Среде мертвых ее нет. Он ее до сих пор ищет и не знает, что с ней произошло

За последний год в Украине было совершено более 760 нападений на медицинские учреждения, не прекращаются российские атаки на гражданскую и энергитическую инфраструктуру.

Около 195 000 детей родились в 2022 году на фоне хаоса войны. Многие будущие матери были вынуждены рожать в подвалах и бомбоубежищах в тяжелейших условиях. Более трети всех родов (около 68 500) были приняты в более чем 50 родильных домах, поддерживаемых ЮНФПА.

Война и вызванное ею массовое перемещение населения повысили для женщин и девочек риск насилия, в том числе сексуального, эксплуатации и злоупотреблений. Более 120 000 человек получили помощь и перенаправление по вопросам гендерного насилия через службы защиты, поддерживаемые ЮНФПА в Украине.

В гуманитарном содействии в Украине сегодня нуждаются 18 миллионов человек.