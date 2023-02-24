Война России против Украины: прямой эфир

Война России против Украины: прямой эфирКомментарии
Прошел год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Следите за нашими обновлениями в реальном времени, пока Европа вспоминает тот день, определяющий эпоху.
Борьба Украины — наша борьба
Премьер-министры Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции заявили, что вторжение России в Украину "вызвало невообразимые страдания, смерть и разрушения в масштабах, невиданных на нашем континенте со времен Второй мировой войны".
В совместном заявлении говорится: "Жестокая агрессия России представляет собой самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Последствия войны чувствуются повсюду. Экономическая стабильность, энергетическая и продовольственная безопасность находятся под серьезной угрозой с тяжелыми последствиями для наименее развитых стран.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Валерий сказал, что стойкость его страны против вторжения России "держится на народе Украины".
"Среди нас есть обычные герои. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свои семьи, свои дома и свое государство от неспровоцированной и неоправданной агрессии врага", - заявил Залужный. "Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат строй, мерзнут на нашей холодной, но дорогой, родной земле, спасают жизни своих соотечественников, помогают армии, чем могут".
В печальную первую годовщину российского вторжения в Украину в европейских городах проходят акции солидарности. В столице Бельгии Брюсселе в предстоящие выходные состоятся две манифестации.
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Пекин призывает к прекращению огня
Китай призвал к прекращению огня между Украиной и Россией и началу мирных переговоров. Пекин предложил 12 пунктов, касающихся прекращения боевых действий. Ранее Китай заявлял, что у него "безграничная дружба" с Россией, и отказывался критиковать ее вторжение в Украину, несмотря на заявления о нейтральной позиции в войне. Пекин также обвинял Запад в провоцировании конфликта и "раздувании огня" путем предоставления Украине оборонительного оружия. При этом США заявляют, что Китай может готовиться оказать России военную помощь. Заявление, которое Пекин отвергает.
Церемония чествования украинских воинов во Львове.
НАТО подтверждает свою готовность поддержать Украину и помочь ей победить Россию. "Мы по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию", — заявили в пятницу послы 30 стран альянса.
"Попытки России сломить решимость мужественного народа Украины терпят неудачу. Год спустя украинцы доблестно борются за свободу и независимость. Мы поддерживаем их". Послы также подтвердили свое твердое намерение встать на защиту любой страны-участницы НАТО, если Россия рассмотрит возможность расширения войны.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в первую годовщину российского вторжения посещает Киев.
По данным Управления ООН по правам человека, по меньшей мере 8000 гражданских лиц были убиты, а более 8 миллионов человек покинули Украину. Но есть и другая битва, которая ведется в Интернете. Пользователи социальных сетей подвергаются бомбардировке дезинформацией о конфликте.