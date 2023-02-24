Война России против Украины: прямой эфир

10:39

Борьба Украины — наша борьба

Премьер-министры Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции заявили, что вторжение России в Украину "вызвало невообразимые страдания, смерть и разрушения в масштабах, невиданных на нашем континенте со времен Второй мировой войны".

В совместном заявлении говорится: "Жестокая агрессия России представляет собой самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Последствия войны чувствуются повсюду. Экономическая стабильность, энергетическая и продовольственная безопасность находятся под серьезной угрозой с тяжелыми последствиями для наименее развитых стран.