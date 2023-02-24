Годовщина вторжения России в Украину

До войны в Марьинке, что под Донецком, проживало более 9 000 человек.

Спустя год после российского вторжения здесь повсеместно царит разруха. И в этом городе-призраке, расположенном практически на линии фронта, не осталось никого.

Артем Щус, начальник полиции Марьинки и Курахово:

— Город полностью разрушен. Полностью. Нет ни одного здания, которое не было бы повреждено. Сейчас здесь не осталось ни одного мирного жителя, потому что военная администрация и милиция эвакуировали всех жителей, всех детей. Жить там невозможно.

В полночь в Киеве звоном колоколов почтили память павших защитников Украины

Столица сегодня пережила страшные дни вторжения, но война все еще ощущается даже вдали от линии фронта.

Ксения, жительница Киева:

— На самом деле год назад мне было страшнее. Тогда я не знала, чего ожидать. Было довольно неспокойно. Но сегодня мы настолько уверены в нашей армии, что я действительно спокойна. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня я почувствовала надежду.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем обращении к нации сказал, что весь день прошел в подготовке к памятным мероприятиям в пятницу по случаю годовщины вторжения российских войск.

Особое место в этих памятных мероприятиях, несомненно, будет отведено тем, кто пал в борьбе с захватчиком. Многие из погибших были резервистами, которые пришли на призывной пункт, когда казалось, что Россия одерживает верх.