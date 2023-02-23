Сербские мусульмане призывают к бойкоту аэропортов

Исламские общины Сербии призывают к бойкоту аэропортов в Нише и Кралеве. Они утверждают, что сотрудники воздушных гаваней «непрофессионально» ведут себя по отношению к женщинам-мусульманкам, одетым согласно религиозным предписаниям: утверждается, что таких пассажирок подвергают унижениям и дискриминации.

Решад Плойович, вице-председатель Совета Исламских общин Сербии:

"Мы собрали и обработали свидетельства тех, кто просил Совет отреагировать на то, что нередко требуют снять головной убор, а также некоторые другие предметы одежды".

Сотрудники аэропортов утверждают, что правила везде одинаковы. Независимо от религиозной принадлежности, каждый пассажир обязан снимать верхнюю одежду и предметы, закрывающие голову и лицо.

Живоин Тасич, зам.директора «Аэропортов Сербии»:

«Для пассажиров, которые не хотят снимать, в данном случае, хиджаб, предусмотрены комнаты для досмотра. Достоинство и неприкосновенность пассажиров никоим образом не ущемляются. Мы абсолютно уверены, что никакой дискриминации нет и что наши сотрудники действуют в соответствии с требованиями безопасности».

Представители исламского сообщества, тем не менее, настаивают, что только в Нише и Кралеве такие требования выдвигаются, а например в Белграде — нет. В управлении аэропортов заявляют, что до сих пор никаких жалоб такого характера они не получали.