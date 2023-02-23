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Украина

Год войны: что думают украинцы о будущем своей страны?

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 Euronews
Мать на похоронах сына, погибшего на востоке Украины. 11 февраля 2023 года
Мать на похоронах сына, погибшего на востоке Украины. 11 февраля 2023 года   -  Авторское право  Emilio Morenatti/AP

Этот год перевернул с ног на голову жизни миллионов украинцев. Их привычный уклад, их заботы, их надежды сегодня совсем другие. Все, абсолютно все, теперь вращается вокруг войны с Россией.

Диана Шестакова, сотрудник издательства: 

— Это был самый сложный год в моей жизни и в жизни всех украинцев. Я уверена, что победа впереди, но мы не знаем, сколько нам придется ждать и сколько еще будет жертв, прежде чем это произойдет. Это единственное, что сейчас беспокоит всех украинцев".

Борис, брокер: 

— Чем больше оружия, тем, с одной стороны, это нам необходимо, чтобы война  скорее закончилась, но чем больше оружия, тем больше будет боевых действий. Это замкнутый круг. Это, как у нас здесь говорят, палка о двух концах. У медали всегда есть две стороны, с одной - хорошие стороны, а с другой - всегда есть проблемы и другие последствия.

Алла Валентиновна, пенсионерка: 

— Да, времена очень тяжелые, с мирной жизнью не сравнить. Но жизнь есть... Как приходит весна, так же придет и победа. Потому что добро всегда побеждает.

Спустя год у многих из них прошел шок, но не общее состояние тревоги. Пока ничто не указывает на скорое разрешение конфликта и достижение долгожданного мира.