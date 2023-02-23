Украина: эскалация или тупик?

В годовщину начала войны эксперты и аналитики обсуждают возможность нового российского наступления в Украине. В Киеве и на Западе уже давно говорят о том, что Кремль планирует весной крупномасштабные действия по всем направлениям. Украинские власти не исключали и собственного контрнаступления.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник RUSI:

«Одна из задач следующего российского наступления, вероятно, в том, чтобы подорвать способность Украины восстановиться и начать контрнаступление. Многое будет зависеть от того, сколько своих резервов Украине придётся перебросить и насколько велики будут потери при остановке российского наступления».

Дальнейшее развитие событий зависит прежде всего от того, насколько смогут стороны оправиться от потерь. Москва ожидает обучения новых солдат и компенсации материальных потерь, Украина рассчитывает на всё более масштабную западную помощь.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник RUSI:

«Плохая новость в том, что Украина выдыхается и не в состоянии вернуть большую часть оккупированной территории до того, как в конце года начнёт поступать новая волна обученных российских солдат, мобилизованных сил и промышленной продукции. Сейчас мы движемся, как я думаю, к долгосрочному тупику».

Киев и Запад говорят о колоссальных потерях России за минувший год — как человеческих, так и материальных. Но по мнению экспертов, эти потери не останавливают российское руководство — во всяком случае пока.

Фиона Хилл, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США:

«Путин очень ясно дал понять, что готов пожертвовать всем, чего бы это ни стоило. И это часть проблемы. Делается много заявлений, ходят слухи о том, что он готов пожертвовать 300 000 призванных. Очевидно, речь идет о дальнейших призывах и мобилизациях. Он очень ясно даёт понять, что его совершенно не волнует судьба российских солдат».

В послании Путина Федеральному собранию аналитики усмотрели явные намёки на то, что Россия готова применить ядерное оружие — но в то же время эксперты полагают, что подобный шаг лишь ухудшит положение Москвы.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник RUSI:

«Использование ядерного оружия не принесёт почти никакой практической пользы. Нет ничего, что могло бы компенсировать все затраты, как с точки зрения риска немедленной эскалации, загрязнения территорий, которые они хотят удержать, и того, что весь мир отвернётся от них».

В любом случае, пока речь идёт продолжении боевых действий в той или иной форме, а не о дипломатическом решении. И Москва, и Киев в теории не исключают возможности переговоров, но при этом выдвигают требования, заведомо неприемлемые для другой стороны.