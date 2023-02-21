НАТО и США о приостановке участия РФ в СНВ-III

Владимир Путин объявил об односторонней приостановке участия своей страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) - последнем действующем соглашении о ядерном разоружении между Россией и США. Выступая с обращением к Федеральному собранию, президент РФ также обвинил США и их союзников по НАТО в том, что они открыто декларируют цель поражения России в Украине.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести - и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Путин.

Генеральный секретарь НАТО в ответ на это заявил, что никто не нападает на Россию, и что НАТО сожалеет о решении Москвы.

"Спустя год после того, как началось российское вторжение, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Наоборот. Как он ясно дал понять сегодня, он готовится к новой войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и втягивает также Северную Корею и Иран".

ГоссекретарЬ США Энтони Блинкен назвал шаги Москвы "неудачными и безответственными".

На пресc-конференции во время своего визита в Афины Энтони Блинкен сказал, что его страна будет очень внимательно следить за тем, что делает Росси", но оставляет дверь открытой для будущих переговоров.