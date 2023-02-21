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Оман

Президент Сирии посетил Оман, впервые за 12 лет

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 Euronews
Султан Омана встречает президента Сирии в аэропорту столицы Маската, 20 февраля 2023 г.
Султан Омана встречает президента Сирии в аэропорту столицы Маската, 20 февраля 2023 г.   -  Авторское право  AP/AP

Президент Сирии посетил в понедельник султанат Оман впервые за последние 12 лет. Как отмечают наблюдатели, после разрушительного землетрясения 6 февраля официальный Дамаск активизировал попытки сблизиться с арабскими странами.

Тихий, но важный посредник на дипломатической сцене, Оман - одна из немногих арабских стран и единственное государство Персидского залива, которое всегда поддерживало дипломатические отношения с Дамаском с начала гражданской войны в 2011 году.

"Султан Хайтам и президент Сирии Башар Асад провели переговоры", - сообщило министерство иностранных дел Омана в Twitter. Султан вновь выразил "искренние соболезнования президенту и братскому сирийскому народу" после землетрясения, унесшего жизни более 45 000 человек в Турции и Сирии.

Глава Омана заверил Башара Асада в готовности "поддержать братьев в преодолении последствий этого стихийного бедствия".

"Сейчас регион больше всего нуждается в роли Омана (...) как связующего звена между арабскими государствами на основе взаимного уважения", - ответил Башар аль-Асад, который также высоко оценил "сбалансированную политику" страны, согласно заявлению президента.

Визиты высокопоставленных чиновников обеих стран происходили и раньше, но это первая официальная встреча на таком уровне. Сирия была исключена из Лиги арабских государств в конце 2011 года из-за жестокого подавления протестов.

AP/AP
Башар Асад и султан Хайтам на переговорах в Маскате, 20 февраля 2023 г.AP/AP

К концу 2018 года Объединенные Арабские Эмираты вновь открыли посольство в Дамаске. А в марте 2022 года Башар Асад совершил первый визит в арабскую страну, где в Абу-Даби его принял нынешний президент Мухаммед бен Заид.

По мнению аналитиков, Асад стремится выйти из дипломатической изоляции, воспользовавшись эмоциями и международной солидарностью, вызванными землетрясением. 7 февраля президент Египта Абдель Фаттах аль-Сисси впервые позвонил своему сирийскому коллеге.

В субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что "статус-кво не работает" в Сирии, а арабскому миру нужен "консенсус".