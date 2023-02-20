Иван Крастев: "В наши дни войны редко заканчиваются мирным договорам"

Вторжение России в Украину длится уже год, и эта война сильно изменила Европу. О последствиях путинской агрессии Euronews поговорил с политологом, руководителем Центра либеральных стратегий в Софии, научным сотрудником Венского института гуманитарных наук Иваном Крастевым.

Шандор Жирош, Euronews: Как война изменила Европу?

Иван Крастев: Важнее всего то, что она заставила Европу посмотреть на мир другими глазами. В определённом смысле европейцы считали, что период войн в старом свете завершён. Идея о том, что большая война в Европе невозможна, лежала в основе того, как Европа позиционирует себя в мире. Но теперь всё иначе.

Euronews: Что это означает на самом деле, как это отразится на геополитике?

Иван Крастев: Когда началась война, европейцы были вынуждены пересмотреть некоторые из своих основных принципов. Один из них заключался в том, что экономическая взаимозависимость автоматически исключает риск военного конфликта, что если вы с кем-то торгуете, и у вас большой товарооборот, то вы никогда не будете с этой страной воевать. Оказалось, что это не совсем так. Во-вторых, нам удалось убедить себя, что военная мощь не имеет значения. А потом обнаружилось, что так и есть, но только в случае, если у вас действительно нет военного потенциала. В остальных случаях военная мощь имеет значение. Осознание это факта многое изменило: от военных бюджетов до того, как работает экономика. В течение года военные бюджеты резко выросли. Мы больше не получаем газ и нефть из России. Это уже другая реальность.

Euronews: То, что мы видим сейчас в Украине, – это столкновение цивилизаций или традиционная война за территорию?

Иван Крастев: Это война за идентичность. Именно так это было представлено в начале вторжения. По большому счёту война началась со статьи, которую президент Путин написал летом 2021 года. В ней говорится о том, что русские и украинцы – один народ. Он начал своё вторжение в полной уверенности, что русские и украинцы – один народ. А украинцы сопротивляются, чтобы донести до Путина, что это не так: украинцы и русские – это не один и тот же народ.

Euronews: А что вы думаете по поводу аргумента Кремля о том, что прозападный курс Украины представляет опасность для России?

Иван Крастев: У России могут быть законные аргументы, когда речь идёт о том, что у нее тоже есть свои интересы, связанные с безопасностью. Она может высказываться о том, где, по её мнению могут или не могут располагаться военные базы. Но проблема в том, что Россия настойчиво говорила: Украина не имеет права быть частью Запада. Кто дал России право указывать украинцам, как они должны определять свою собственную политическую принадлежность? Россия – мощная ядерная держава. А Украина, с точки зрения России, была небольшим государством, которое к тому же отказалось от своего ядерного арсенала после окончания холодной войны. Поэтому считать, что Украина представляет большую угрозу для России – это явно перебор.

Euronews: Как вы оцениваете реакцию Евросоюза на эту войну?

Иван Крастев: Война стала потрясением. Никто этого не ожидал. Я считаю, что именно внезапность происходящего подтолкнула Европейский Союз к действиям, к которым, по сути, европейские лидеры не были готовы за неделю до 24 февраля. Именно это в значительной степени объясняет единство европейцев в первые недели вторжения. Это также объясняет, почему европейская общественность, которая тоже не была готова к этой войне, вдруг отреагировала совсем не так, как ожидал президент Путин.

Euronews: Европейский Союз решил финансировать поставки оружия в Украину, принял миллионы украинских беженцев. Мы видим попытки изолировать Россию в экономическом плане. По-вашему, это верный путь?

Иван Крастев: А какие ещё варианты были у европейцев? Хорошо, некоторые опасаются эскалации. Ход мысли таков: вы не поставляете оружие и считаете, что раз вы этого не делаете, русские не пойдут на эскалацию сами. Но уровень разрушений в Украины от российских бомбёжек сопоставим с ситуацией в 1941, 1942 годах. Поэтому перед европейцами встал вопрос: должны ли мы нести ответственность за российскую оккупацию Украины или необходимо дать украинцам то, что они у нас просят? Поступки определяются тем, как вы представляете расклад сил на поле боя. В начале войны очень немногие в Европе верили, что Украина сможет сопротивляться и даже победить. Когда это представление изменилось, европейцы стали гораздо охотнее предоставлять Киеву оружие, которое в противном случае, они бы оставили себе.

Euronews: Кстати об эскалации: как вы думаете, возможно ли участие военнослужащих НАТО в боях на территории Украины?

Иван Крастев: Я не верю, что общественность на Западе и западные лидеры готовы к этому. А во-вторых, вступление НАТО в войну означает, по сути, третью мировую. И я считаю, что как с российской стороны, так и со стороны НАТО, есть очень чёткое понимание, что это никому не поможет. Не забывайте, что за всю свою историю американцы и русские никогда не воевали друг с другом напрямую.

Euronews: Давайте поговорим о Центральной Европе. Чувствуется сильная поддержка Украины со стороны Польши и стран Балтии. У Венгрии другой подход. Как эта война повлияет на будущее центральноевропейского сотрудничества?

Иван Крастев: Для многих жителей региона, особенно поляков и жители стран Балтии, эта война стала их собственной войной. Я изучал результаты опросов, которые показывают, что основная разница между Востоком и Западом заключается в том, что Восток боится оккупации, а Запад боится ядерной войны. Но в результате этой войны, по сути, Вишеградская группа прекратила своё существование. Теперь это не четвёрка (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) – а два плюс один плюс один. Для поляков речь идёт о собственной экзистенциальной безопасности. Это не просто позиция правительства, так считает и оппозиция, эту точку зрения разделяет всё общество. А Будапешт заявил: моя хата с краю. Мы не хотим вмешиваться. Хотя венгерское правительство поддержало большинство санкций, оно ясно дало понять, что не поддерживает общую политику Брюсселя.

Euronews: Каким образом и когда может закончиться война?

Иван Крастев: Войны заканчиваются на поле боя. В наши дни мы очень хорошо понимаем, что войны редко заканчиваются мирным договорам. Это то, что мы узнали после окончания холодной войны: большинство из конфликтов приводят к истощению сторон, затем ведутся определённые переговоры, но это не подготовка мирного договора. Так что я не знаю, как и когда закончится эта война, но в одном я уверен: и европейцы, и американцы будут стремиться к такой ситуации, при которой завершение боёв будет означать, что война не сможет вновь вспыхнуть через пять, шесть или семь лет так, как это было в случае с российской аннексией Крыма.

Euronews: Евросоюз пообещал принять в свои ряды Украину. Это реалистично или это была ошибка?

Иван Крастев: Допустим, нереалистично. Но послушайте, если бы меня спросили год назад обо всех изменениях, которые произошли в европейской политике, насколько они вероятны? Я бы ответил: это нереально. Но дело ещё и в том, что Европейский Союз теперь сильно вовлечён в дела Украины. Трудно поверить, что отношения между Киевом и Брюсселем просто вернутся на довоенный уровень. Сложится новая ситуация, в результате и Украина, и Европейский Союз станут другими.