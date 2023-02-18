English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Заседание Совбеза ООН: РФ оправдывает вторжение в Украину

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Архивное фото. Василий Небензя выступает на заседании 29 марта 2022 года
Архивное фото. Василий Небензя выступает на заседании 29 марта 2022 года   -  Авторское право  John Minchillo/AP

В день восьмой годовщины Минских договоренностей Россия созвала заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать вторжение в Украину. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением. 

"Чем больше вы нам будете, вопреки очевидным фактам, читать сказки о том, что Россия не выполняла Минские соглашения, тем больше людей поймет, что у нас не было выхода, кроме как защитить нашу страну, защитить ее от вас, защитить ее идентичность и наше будущее", — сказал российский дипломат. 

Направленные на прекращение боевых действий в Донбассе Минские соглашения, подписанные Россией и Украиной в 2014 году, фактически перестали существовать с момента полномасштабного вторжения РФ. 

Возможности дипломатических каналов исчерпаны. Так, на днях Россия и Австрия на днях объявили о взаимной высылке дипломатов. А лидеры стран Балтии на саммите в Мюнхене настаивают на создании международного трибунала для расследования военных преступлений, совершаемых силами РФ в Украине.