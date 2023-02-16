ISW: кампания в Украине истощила резервы РФ в живой силе и технике

Дорогостоящая военная кампания России в Украине значительно истощила резервы российской техники и живой силы, необходимые для поддержания успешного крупномасштабного наступления на востоке Украины, считаю специалисты американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, неспособность РФ восстановить потерянную в боях технику в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает ее возможности в маневренной войне.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что Россия потеряла около 50 % танков Т-72Б и Т-72Б3М.

Своевременная поставка Западом танков и бронемашин Украине ещё больше подорвёт способность России вести противостояние между механизированными войсками, поскольку Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе.

В ближайшие несколько месяцев у Украины, вероятно, сохранится возможность начать крупномасштабное контрнаступление. Но это в значительной степени зависит от скорости и масштаба предоставления Западом необходимых материальных средств, прежде всего, танков и бронемашин.

Министерство обороны Великобритании в свою очередь добавляет, что на территории России Воздушно-космические силы сохраняют в своём составе до 1500 военных самолетов с экипажами, несмотря на потерю более 130 единиц с начала вторжения.

Маловероятно, что Воздушно-космические силы в настоящее время готовятся к полномасштабной воздушной кампании, поскольку в нынешних условиях они, как считают специалисты, понесут огромные боевые потери.

В целом, российским ВВС будет сложно получить тактическое преимущество в боевых действиях из-за сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинских ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по российским аэродромам.

По мнению экспертов, российские боевые самолеты действуют над удерживаемой территорией, что не позволяет им эффективно играть ключевую ударную роль.