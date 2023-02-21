Украина вернёт себе инициативу при надлежащей поддержке Запада

Украина сможет вернуть себе инициативу в 2023 году при своевременной поддержке Запада, - так считает американский Институт изучения войны, обращая внимание на то, что визит президента США Байдена в Европу явно "свидетельствует о продолжающейся поддержке Украины Западом на фоне согласованных усилий России по сдерживанию западной военной помощи и политической поддержки".

Украинские официальные лица продолжают реагировать на заявления неназванных представителей оборонного ведомства США о темпах и перспективах войны по мере приближения к её годовщине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать защищать Бахмут, но "не любой ценой". Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлениям в ближайшее время.

Уже давно стало ясно, что Украина не будет продолжать оборонять Бахмут, рискуя увидеть большое количество украинских войск в окружении. Поэтому комментарий Зеленского вряд ли является реальным изменением в стратегии Киева.

В то же время Институт изучения войны анализирует события на российской стороне, заявляя, что военное командование РФ, вероятно, перекрыло владельцу группы "Вагнер" Евгению Пригожину доступ к артиллерийским снарядам и тяжелому вооружению в рамках усилий по профессионализации российской армии, оставив его боевиков с "абсолютным снарядным голодом".

Но как утверждает аналитический центр, Пригожин мог неверно представить разрушительное воздействие отсутствия артиллерийской аммуниции, чтобы скрыть истинное разочарование от неспособности группы "Вагнер" иметь и использовать свои собственные артиллерийские системы.