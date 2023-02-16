English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Франция

Марсель - против пенсионной реформы

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Акция протеста против пенсионной реформы во французском Марселе
Акция протеста против пенсионной реформы во французском Марселе   -  Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Марсель — один из десятков французских городов, где проходят протесты против пенсионной реформы. Это пятая общенациональная забастовка против законопроекта, который повышает минимальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет. 

В прошлую субботу по всей Франции протестовали около миллиона человек. В четверг их стало меньше, так как в нескольких регионах начались школьные каникулы, но главная цель профсоюзов — парализовать страну 7 марта. 

Тем временем парламентские дебаты по реформе в Национальном собрании вступают в завершающую стадию. С полуночи пятницы текст будет представлен на рассмотрение, а затем отправлен в Сенат.