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Великобритания
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Никола Стерджен объявила об уходе с поста первого министра Шотландии

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 Euronews
Никола Стерджен объявила об уходе с поста первого министра Шотландии
Авторское право  Jacquelyn Martin/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Никола Стерджен покинула пост лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и сложила полномочия первого министра Шотландии. Об этом в среду утром сообщили британские СМИ, а затем на пресс-конференции в Эдинбурге официальное завяление сделала и сама политик.

52-летняя Стерджен возглавляла партию, которая выступает за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она дольше всего занимала пост главы регионального правительства.