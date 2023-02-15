Никола Стерджен объявила об уходе с поста первого министра Шотландии

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Никола Стерджен объявила об уходе с поста первого министра ШотландииКомментарии
Euronews
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Никола Стерджен покинула пост лидера Шотландской национальной партии (ШНП) и сложила полномочия первого министра Шотландии. Об этом в среду утром сообщили британские СМИ, а затем на пресс-конференции в Эдинбурге официальное завяление сделала и сама политик.
52-летняя Стерджен возглавляла партию, которая выступает за выход Шотландии из состава Великобритании, с 2014 года. Она дольше всего занимала пост главы регионального правительства.