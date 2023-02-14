Испания приняла закон, облегчающий жизнь "цифровым кочевникам" и стартапамКомментарии
Шейн Перлман был цифровым кочевником 23 года, пока не поселился с семьёй на Канарских островах. После нескольких месяцев утомительной бумажной волокиты, ему удалось начать новый бизнес в Испании. Теперь, в качестве партнёра Repeople - крупнейшего в стране сообщества удалённых работников, он помогает другим профессионалам.
"Когда мне в голову пришла идея сообщества цифровых кочевников, я сказал себе: "Нам нужно сделать так, чтобы семьям было проще работать". Лично я не мог, потому что у меня был неправильный тип визы", - вспоминает Шейн.
В декабре 2022 года испанский парламент принял законопроект о новом типе виз, который позволит цифровым кочевникам оставаться в стране до трёх лет. Цель нового закона о стартапах - привлечь таких высококлассных специалистов, как Шейн, и сделать их частью творческого сообщества.
Сегодня Шейн приехал в Мадрид, чтобы поделиться опытом на конференции, организованной Enisa - Национальной инновационной компанией Испании.
"На подобных мероприятиях цифровые кочевники и испанские компании устанавливают связи и создают возможные альянсы. Цель в том, чтобы создать пул талантов для испанской экосистемы стартапов", - передаёт из Мадрида специальный корреспондент Euronews Хайме Веласкес.
Новый закон также предусматривает налоговые преимущества в первые пять лет для работников стартапов и инвесторов, которые вкладывают в них средства.
По мнению специалистов инновационного инкубатора Мадрида, новый закон принесет пользу 23 000 стартапов, таких как Komborebi. После трёх лет жизни этот стартап, специализирующийся на решениях в области искусственного интеллекта, готов выпустить на рынок своё первое детище.
Пройдя первый этап, Komborebi (как и любой стартап) сталкивается с другой проблемой: необходимостью дальнейшего роста, передаёт из Мадрида спецкорр Euronews Хайме Веласкес.