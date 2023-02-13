Бои за Бахмут — война внутри войны

Спасатели продолжают эвакуировать больных и раненых мирных жителей из Авдеевки в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся российские обстрелы.

Боевые действия ведутся в непосредственной близости от города, вынудив большинство из тридцатитысячного населения покинуть его.

В разрушенной Авдеевке остается не более 2 000 жителей.

В местной больнице продолжают работать только один врач и четыре медсестры, а в самом городе нет электричества, воды и отопления.

В Минобороны России заявили в воскресенье, что южная группировка российских вооруженных сил в районе Донецка за сутки уничтожила более 250 украинских военных, а также 11 единиц техники.

В то время как в Генштабе Украины утверждают, что отразили российские атаки в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника.

В своем ночном обращении президент Владимир Зеленский приветствовал усилия украинских энергетиков по поддержанию отопления в стране в условиях новых ударов по инфраструктуре.

Бои остаются интенсивными вокруг Бахмута на востоке, где волна за волной в бой вступают наемники из ЧВК "Вагнер". Битву за город называют "войной внутри войны".

Если украинские войска отступят от Бахмута, это откроет России путь к большим городам на востоке Украины, таким как Краматорск и Славянск.