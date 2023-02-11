В Украине подводят печальные итоги массированного пятничного обстрела объектов энергетической инфраструктуры российской армией.

"Временно вышли из строя 44% мощностей атомной энергетики, 75% мощностей тепловых электростанций", - заявил накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Киеве многие пережидали воздушную тревогу в метро. Над украинской столицей "было сбито 10 ракет", заявил мэр Виталий Кличко, указав, что "жертв нет". Всего, по данным министерства энергетики, нанесены удары по объектам в шести областях страны, особенно "сложная" ситуация сложилась в Запорожье, Харькове и Хмельницком. По украинской территории были выпущены более 70 ракет и иранских беспилотников Shahed.

Россия нанесла массированный удар на следующий день после блиц-визита президента Украины в Великобританию, Францию и Бельгию.

Вторым важным событием этой недели стал наш дипломатический марафон. Лондон, Париж, Брюссель - везде в эти дни я говорил о том, как укрепить обороноспособность наших солдат. Есть очень важные договоренности, мы получили хорошие сигналы Владимир Зеленский президент Украины

В пятницу стало известно, что ВВС Украины подали запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Это подтвердила в Твиттере министр обороны Карин Оллонгрен.

В начале недели испанское правительство отправило двадцать бронетранспортеров M113 в Украину из порта Бильбао. Торговое грузовое судно должно доставить бронетехнику в Таллин, затем её переправят на базу НАТО и оттуда перевезут к украинской границе.

При этом швейцарские власти отклонили запрос Испании на передачу Украине двух 35-мм зенитных орудий швейцарского производства, сообщили в государственном секретариате по экономике (SECO).

В Киеве ожидают крупного наступления российской армии в районе Бахмута и Угледара.