Украина подводит итоги массированного российского удара по энергоструктуреКомментарии
В Украине подводят печальные итоги массированного пятничного обстрела объектов энергетической инфраструктуры российской армией.
"Временно вышли из строя 44% мощностей атомной энергетики, 75% мощностей тепловых электростанций", - заявил накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В Киеве многие пережидали воздушную тревогу в метро. Над украинской столицей "было сбито 10 ракет", заявил мэр Виталий Кличко, указав, что "жертв нет". Всего, по данным министерства энергетики, нанесены удары по объектам в шести областях страны, особенно "сложная" ситуация сложилась в Запорожье, Харькове и Хмельницком. По украинской территории были выпущены более 70 ракет и иранских беспилотников Shahed.
Россия нанесла массированный удар на следующий день после блиц-визита президента Украины в Великобританию, Францию и Бельгию.
В пятницу стало известно, что ВВС Украины подали запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16. Это подтвердила в Твиттере министр обороны Карин Оллонгрен.
В начале недели испанское правительство отправило двадцать бронетранспортеров M113 в Украину из порта Бильбао. Торговое грузовое судно должно доставить бронетехнику в Таллин, затем её переправят на базу НАТО и оттуда перевезут к украинской границе.
При этом швейцарские власти отклонили запрос Испании на передачу Украине двух 35-мм зенитных орудий швейцарского производства, сообщили в государственном секретариате по экономике (SECO).
В Киеве ожидают крупного наступления российской армии в районе Бахмута и Угледара.