Салтовка: жизнь у первых рубежей обороны

Жилые дома с деревянными щитами вместо окон. Так сегодня выглядит район Салтовка в Харькове. Он находится всего в 20 км. от российской границы. Это «ворота в Харьков».

По состоянию этого дома можно судить о масштабах разрушений. До войны здесь проживали ок. 40 тыс. человек. Сейчас здесь всего 2-3 тыс.

Год назад Салтовка была одним из первых городских районов, серьёзно пострадавших от обстрелов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сёстры Ольга и Анна провели здесь всю жизнь. Им пришлось бежать, когда их дом оказался под ударами артиллерии. Супруга Ольги убили, когда он с другом искал бензин.

Сёстры изредка ездят домой, чтобы навестить близких и вспомнить о нормальной жизни, – рассказывает Ольга:

«Жизнь была шикарная. Честно сказать, без слез на это всё не взглянешь. Просто нет слов. Разрушили всё, оставили нас без любимых людей, кто без родителей, без мужей, без сыновей, без прошлой нашей жизни, без работы, без всего».

После начала полномасштабной войны Ольга была вынуждена перезжать с семьёй с места на место. В конце концов она поселилась в Харькове.

Сёстры говорят, что полны решимости вернуться домой в Салтовку при первой же возможности. Квартира, впрочем, малопригодна для проживания. В комнатах плесень, потому что после попадания снаряда разорвало трубы.

Сегодня Ольга навещает дедушку, который остался в Салтовке. Она приглашает нас посмотреть, как обстоят дела у соседки Светланы. Она жалуется, что затопило и в квартире нет света: «__Как бомжи живём».

Светлана также приехала домой ненадолго. Она привезла мать Клавдию Васильевну, чтобы вместе проверить квартиру и забрать ценные вещи. Оставаться в Салтовке они не собираются, – рассказывает Клавдия Васильевна:

«Мы будем съезжать, невозможные условия. Тут опять будут стрелять. Мы поедем куда-то в село».

В Салтовке уже начались работы по восстановлению некоторых разрушенных домов. Но никто не знает, к чему готовиться.

Для тех, кто остался, каждый день превращается в борьбу за поддержание хотя бы какого-то подобия нормальной жизни. Помогают в этом сотрудники гуманитарного хаба, который был открыт в здании местной школы.

Не работают здесь магазины в этих районах И поэтому те, кто возвращаются, им пешком идти до какого-нибудь другого района, чтобы что-то купить, или в магазин – это очень далеко. Поэтому привозим сюда помощь. Ольга менеджер гуманитарного хаба в Салтовке

Раньше эти женщины работали в школьной столовой. Теперь – здесь же – они ежедневно готовят и раздают еду сотням жителей Салтовки:

«__Мы уехали примерно на полгода, а потом вернулись. Когда нас тут не было, я поняла, что при первой же возможности надо вернуться и работать над тем, чтобы людям было легче. Поэтому мы вернулись и работаем, помогаем людям. Мира хочется, больше ничего не хочется. И чтобы все были живы и жили, как раньше, – это единственное, чего хочется».

Те, кто решился не уезжать, остаются в Салтовке, по их же словам, до конца, несмотря на все трудности. Они говорят, что хотят быть здесь до победы Украины.

По данным мэрии, в Харькове в результате российского вторжения пострадали более 4,5 тыс. домов, около полутысячи не подлежат восстановлению.