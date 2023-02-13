Инциденты с аэростатами в Северной Америке: Китай выступил с ответными обвинениями

Пекин прокомментировал ситуацию с четырьмя сбитыми аэростатами в воздушном пространстве США и Канады и выступил с зеркальными обвинениями в адрес Вашингтона. По словам официального представителя МИД КНР, в небе над Китаем регулярно замечали американские летающие объекты. При этом Ван Вэньбинь не уточнил, о каких объектах – военных или гражданских – идёт речь, а также не сообщил, были ли они сбиты.

"Незаконное проникновение в воздушное пространство других государств – привычная практика для Соединённых Штатов. С прошлого года американские воздушные шары более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая без согласования с китайскими властями. США должны задуматься о своих действиях, изменить свой курс вместо того, чтобы очернять других и провоцировать конфронтацию", – заявил чиновник.

Американская администрация опровергла эти обвинения: "Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары для наблюдения за КНР – ложно", – написала в Твиттере представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

В заявлении также говорится, что "именно Китай располагает флотом высотных аэростатов для сбора разведывательной информации, который применялся для нарушения суверенитета США и ещё более 40 стран на пяти континентах".

За последние десять дней в небе над США и Канадой были сбиты 4 летающих объекта разной формы (у побережья Южной Каролины, над Аляской, Юконом и озером Гурон). Первый из них в Пекине назвали "метеозондом".