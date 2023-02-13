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Китай

Инциденты с аэростатами в Северной Америке: Китай выступил с ответными обвинениями

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 Alexander Kazakevich
Китайский МИД заявил, что за последний год более 10 американских аэростатов пересекли воздушную границу КНР.
Китайский МИД заявил, что за последний год более 10 американских аэростатов пересекли воздушную границу КНР.   -  Авторское право  AP Photo/Liu Zheng

Пекин прокомментировал ситуацию с четырьмя сбитыми аэростатами в воздушном пространстве США и Канады и выступил с зеркальными обвинениями в адрес Вашингтона. По словам официального представителя МИД КНР, в небе над Китаем регулярно замечали американские летающие объекты. При этом Ван Вэньбинь не уточнил, о каких объектах – военных или гражданских – идёт речь, а также не сообщил, были ли они сбиты.

"Незаконное проникновение в воздушное пространство других государств – привычная практика для Соединённых Штатов.  С прошлого года американские воздушные шары более десяти раз незаконно пролетали над территорией Китая без согласования с китайскими властями. США должны задуматься о своих действиях, изменить свой курс вместо того, чтобы очернять других и провоцировать конфронтацию", – заявил чиновник.

Американская администрация опровергла эти обвинения: "Любое утверждение о том, что правительство США использует воздушные шары для наблюдения за КНР – ложно", – написала в Твиттере представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

В заявлении также говорится, что "именно Китай располагает флотом высотных аэростатов для сбора разведывательной информации, который применялся для нарушения суверенитета США и ещё более 40 стран на пяти континентах".

За последние десять дней в небе над США и Канадой были сбиты 4 летающих объекта разной формы (у побережья Южной Каролины, над Аляской, Юконом и озером Гурон). Первый из них в Пекине назвали "метеозондом".