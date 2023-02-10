ФБР изучает обломки сбитого китайского дирижабля

ФБР изучает обломки китайского дирижабля, сбитого американскими военными над Атлантическим океаном. Пока водолазам удалось обнаружить лишь "малую часть" его электроники, и делать окончательные выводы о предназначении шара — рано, отметили в Федеральном бюро расследований. Поиски обломков продолжаются.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что дирижбль, летавший в том числе над штатом Монтана, где находятся пусковые шахты способных нести ядерные боеголовки баллистических ракет, абсолютно точно выглядит как шар-разведчик. Пекин же утверждает, что шар — это отклонившийся от курса метеорологический зонд.

В Вашингтоне считают, что у Китая есть целая программа по сбору разведданных с помощью подобных дирижаблей.