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США

ФБР изучает обломки сбитого китайского дирижабля

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 Yulia Gritsay
ФБР изучает обломки китайского дирижабля
ФБР изучает обломки китайского дирижабля   -  Авторское право  AFP/FBI

ФБР изучает обломки китайского дирижабля, сбитого американскими военными над Атлантическим океаном. Пока водолазам удалось обнаружить лишь "малую часть" его электроники, и делать окончательные выводы о предназначении шара — рано, отметили в Федеральном бюро расследований. Поиски обломков продолжаются.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что дирижбль, летавший в том числе над штатом Монтана, где находятся пусковые шахты способных нести ядерные боеголовки баллистических ракет, абсолютно точно выглядит как шар-разведчик. Пекин же утверждает, что шар — это отклонившийся от курса метеорологический зонд.

В Вашингтоне считают, что у Китая есть целая программа по сбору разведданных с помощью подобных дирижаблей.